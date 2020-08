Kiel

Holstein Kiel spielt auch in der Saison 2020/21 in blau, weiß und rot. Die KSV hat am Freitag ihr neues Trikot präsentiert, das unter anderem im Fanshop am Stadion zu bekommen ist. Erste Fans schlugen bereits am Mittag zu.

Holstein wirbt passend und weithin sichtbar mit einer gigantischen Version des neuen Leibchens hoch über dem Vorplatz des Holstein Stadions. Die Profis werden das neue Trikot erstmals im DfB-Pokal gegen den Südbaden-Pokalsieger in der am 11. September startenden ersten Runde tragen.

