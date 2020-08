Kiel

Amateure. Ein Wort, das heute manchmal einen abschätzigen Klang hat. Dabei waren sie, die Amateure von Holstein Kiel, das, was hinter der eigentlichen Bedeutung steckt: Amateur kommt aus dem Französischen und heißt Liebhaber. Liebhaber des Fußballs. Mit dieser Leidenschaft für das Spiel wurde die Reserve der Störche am 24. Juni 1961 deutscher Amateurmeister. 5:1 gegen den Mittelrheinmeister Siegburg 04 vor 82000 Zuschauern im Niedersachsenstadion in Hannover.

59 Jahre später, ein warmer Kieler Sommernachmittag. Ulrich Meyer blättert sich mit leuchtenden Augen durch die Vergangenheit, durch die Zeit des größten Störche-Coups seit dem Meistertitel 1912. Meyer, weißes Hemd, volles silbernes Haar, ist gut aufgelegt. Nicht nur, weil er zwei Tage zuvor seinen 83. Geburtstag gefeiert hat. Auch, weil er mal wieder erzählen kann, wie das damals war. 1961 verfolgt ihn – im Positiven – bis in die Gegenwart. „Es gibt auch heute noch Leute, die einen als deutschen Meister ansprechen“, sagt er. „Ja, ich bin schon immer noch stolz darauf.“

Meyer muss einen Profivertrag ausschlagen

Meyer ist damals 23 Jahre alt, ein talentierter Spieler, der meist als Außenläufer oder Halbstürmer unterwegs ist. Geboren 1937 in Königsberg, 1944 geflohen, ehe er über Sachsen, Thüringen, Niedersachsen nach Plön und schließlich 1953 nach Kiel gelangt. In Plön beginnt er mit dem Fußballspielen, wird in der C-Jugend Kreismeister, in Kiel geht es für ihn dann direkt zu Holstein in die Jungmannschaft, mit der er gleich im ersten Jahr die Landesmeisterschaft holt. Einer, der kicken kann. Der nach der Schule 1956 aber zum Wehrdienst nach Flensburg eingezogen wird, ein Jahr mit dem Fußball aussetzt.

Nach seiner Rückkehr beginnt er, vermittelt von der KSV, eine Banklehre. Parallel bietet ihm Trainerlegende Helmuth Johannsen sogar einen Profivertrag an. Der Durchbruch als Berufsfußballer winkt. Wirklichkeit aber, das wird er nicht. „Ich wollte – aber meine Eltern haben gesagt: Du machst erst deine Lehre fertig. Man war damals mit 18 ja noch minderjährig“, sagt Meyer und schiebt im Brustton der Überzeugung nach: „Ich habe das später aber nie bereut.“

250 Mark hätte er verdienen können, dafür aber auch jeden Tag trainieren müssen. „Das wäre mit der Lehre nicht gegangen. Außerdem war ich damals viel unterwegs mit Schwoof“, sagt er und lacht. Einer, der nicht nur den Fußball liebt, sondern auch das Leben. Und das beschert ihm als Amateur, als der er fortan für Holstein Kiel aufläuft, eine Saison 1960/61, die in die Geschichtsbücher eingeht.

Holsteins Amateure retten "nebenbei" noch die Oberligamannschaft

Der Amateurfußball hat in jenen Jahren einen hohen Stellenwert. Unterhalb der Oberligen gibt es noch keine Zweite Liga, sondern die Amateurligen der Länder, die seit 1951 einen bundesweiten Meister ausspielen. Holsteins Amateurmannschaft erlebt in dieser Zeit einen rasanten Aufschwung, steigt 1953 in die Bezirks-, 1955 dann in die Landesliga auf, etabliert sich. Und startet 1960/61 durch mit einer „Schleswig-Holstein-Weltauswahl“.

Die Amateure kommen aus Kiel, aus Kellinghusen, aus Neumünster. Peter Lempfert, Günter Lankeit, Dieter Krafczyk, Rudi Balsam, Peter Horn, Jürgen Horn, Kapitän Horst Berszuck oder der vor wenigen Tagen 80 Jahre alt gewordene Peter Rautenberg – eine schlagkräftige Truppe. Und eine, die gleich zweifach gefordert ist. Was den Coup noch einmal bemerkenswerter macht. Denn die Oberligamannschaft steckt in jener Saison lange im Abstiegskampf, füllt den dünnen Kader immer wieder mit Amateuren auf. Und schafft es. „Wir haben praktisch neben unserer Meisterschaft auch die Liga in der Klasse gehalten“, sagt Meyer.

In der Landesliga werden die Amateure trotz der Doppelbelastung Erster mit vier Punkten Vorsprung vor Phönix Lübeck. Dann geht es in die Endrunde. Gegen den SC Union 06 Berlin kassiert Holstein erst kurz vor Ende der Verlängerung das 2:2. Das Wiederholungsspiel gewinnen die Amateure mit 4:1. Dann: Halbfinale – und wieder Verlängerung. Dort schlagen sie den 1. FC Sobernheim mit 5:2. Nächste und letzte Station: das Endspiel, das erste für die KSV seit mehr als 30 Jahren. Die Chance auf den ersten nationalen Titel seit fast einem halben Jahrhundert.

Seit 2007 ist Meyer Ehrenmitglied

Gegen Siegburg spielen die Störche gleich zu Beginn groß auf. Krafczyk macht nach sechs Minuten das 1:0. Dann kommen die Rheinländer: 1:1 durch Witter (31.). Wenig später aber, es ist brütend heiß in Hannover, erleidet ein Siegburger einen Hitzschlag. Auswechslungen gibt es noch nicht, Holstein ist fortan ein Mann mehr. Zweimal Lankeit (46./61.), einmal Mund (66.) – und in der 75. Minute ist dann Ulrich Meyer zur Stelle. „Mich fragen immer alle“, so Meyer, „wie ich das fünfte Tor geschossen habe. Dann sage ich: Ich wusste nicht mehr, wohin – also ins Tor!“ Er lacht. Es ist das Lachen eines deutschen Meisters.

Eines Meisters, der wenig später seine Laufbahn beendet, dem Fußball und Holstein aber erhalten bleibt. Als Organisator und Spieler der Traditionsmannschaft. Er reist mit den Altherren zu Freundschaftsspielen, Turnieren. Siegburg, Polen, Sri Lanka – dort kicken sie sogar gegen die Nationalelf. Bei der KSV ist er mehrmals Kassenprüfer, eine Zeit lang Wirtschaftsbeirat, seit 2007 Ehrenmitglied, noch heute gern gesehener Gast im Holstein-Stadion.

Eine beachtliche Karriere im Schatten der Berufsfußballer. Gekrönt von einem Titel, für den es damals im Übrigen 20 Mark gibt. Doch der wahre Lohn ist die Erinnerung. An einen großen Tag im Juni 1961.

