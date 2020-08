Kiel

Bill Ramsey ist Anfang der Sechziger eine große Nummer. Der amerikanische Sänger, seit seinem Wehrdienst in Deutschland bei der US Air Force hierzulande erst als Jazzer, dann als Schlagerbarde unterwegs, ist einer der verlässlichsten Hitlieferanten auf dem Markt. „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“, lässt er seine zahlreichen deutschen Hörer 1962 wissen.

Wie ein fesselndes Buch ist auch das, was sich am 9. Mai desselben Jahres auf dem Holstein-Platz vor 10000 Zuschauern abspielt. Da kann man dann schon mal vor lauter Ramsey, vor lauter Krimi durcheinanderkommen – wie die Kieler Nachrichten, die am Tag darauf Bill Ramsey folgende Worte in den Mund legen: „A magnificent match, wasn’t it?“ Tatsächlich ist es aber der nicht minder bekannte Alf Ramsey, der da von einem „prächtigen Spiel“ schwärmt.

Anzeige

Ramsey, ein großer Spieler, ein noch größerer Trainer, gerade mit Aufsteiger Ipswich Town überraschend englischer Meister geworden, gastiert mit seinem Erfolgsteam an jenem 9. Mai also in Kiel. Ein Freundschaftsspiel. Was heutzutage selten von sportlichem Wert ist, ist vor 60 Jahren noch eine große Sache. Für die Zuschauer, aber auch für die Spieler. Mehr Spiel als Freundschaft. Vor allem, wenn es gegen die harten Jungs aus dem Mutterland des Fußballs geht.

Weitere KN+ Artikel

"Man sah von dieser Elf alles, was man nur vom englischen Fußball erwarten kann"

Ipswich bestreitet das Spiel in Bestbesetzung. Die KSV, die die Oberligasaison als Fünfter beendet hat, muss hingegen auf ihren Topstürmer verzichten: Gerd Koll fehlt, ebenso sein Angriffskollege Manfred Greif. Im Laufe der Partie kommen vier Amateure zum Einsatz. Der Sieger heißt am Ende trotzdem: Holstein Kiel. 2:1 durch Tore von „Dedel“ Moers und Fritz Boyens nach der frühen Führung für Ipswich durch den Schotten Doug Moran. Eine Sensation.

Dabei spielt Ipswich auf dem Holstein-Platz, der erst drei Jahre später in Holstein-Stadion umbenannt werden soll, eigentlich groß auf. „Man sah von dieser Elf alles, was man nur vom englischen Fußball erwarten kann“, schreiben die KN und zählen auf, worauf es im Jahr 1962 eben auf der Insel ankommt: „Unerbittliche Härte, großartige Kondition, wundervolles Flachpassspiel und trockene Schüsse am laufenden Band.“

Nach der Halbzeitpause, da steht es 1:1, legen die Engländer noch einmal „einen Zahn zu, aber sie scheitern immer wieder an der aufmerksamen und bis zum Umfallen kämpfenden Hintermannschaft der Kieler“. So kommt es dann, wie es an Tagen wie diesen eben kommt: In der 87. Minute nutzt Boyens einen Abpraller zum Siegtreffer. Tollhaus Holstein-Platz. Ein gefühlter Europapokalsieg.

Holstein verpasst die Bundesliga - und Ramsey wird Weltmeister

„Von diesem Spiel werden alle, die es miterlebt haben, noch lange sprechen“, schreiben die KN. „Es zeigte vor allem, dass Holstein ohne große Sorgen in die Zukunft sehen kann.“

Dass die Störche in der Folgesaison die Qualifikation zur neugegründeten Bundesliga knapp verpassen, 1965 in der Aufstiegsrunde an Borussia Mönchengladbach scheitern und in den Siebzigern in der Drittklassigkeit verschwinden, kann da noch keiner ahnen. Auch nicht, dass Alf Ramsey seinen Klub, der den Meister-Coup bis heute nicht wird wiederholen können, noch vor Ende der nächsten Spielzeit verlässt, die englische Nationalmannschaft übernimmt, 1966 Weltmeister im eigenen Land und im Jahr darauf in den Ritterstand erhoben wird.

Und auch nicht, dass Bill Ramsey nie wieder so erfolgreich sein wird wie 1962. Aber das ist nun mal eine andere Geschichte.

Mehr zu Holstein Kiel lesen Sie hier.