In 120 Jahren standen viele Torhüter zwischen den Pfosten von Holstein Kiel. Hielten Bälle und Siege fest, patzten, standen wieder auf, parierten und begeisterten. Einige gerieten irgendwann in Vergessenheit, andere sind bis heute untrennbar mit der langen Geschichte der Störche verbunden. Ein Blick auf fünf legendäre Fänger von der Förde.

Adolf "Adsch" Werner

Gestatten, Adsch. Adolf Friedrich August Werner. Oder eben einfach: Adsch. Werner, geboren 1886, ist Mitgründer des Vorgängervereins Kieler Fußball-Club Holstein von 1902. Und er ist mehr: Er ist der talentierteste Torhüter der Vorkriegsjahre, steht am 13. März 1909 erstmals für Deutschland zwischen den Pfosten. Holsteins erster Nationalspieler, zeitweise Rekordnationalspieler.

Selbst ein 0:9 bei seiner Premiere gegen die übermächtigen Engländer, bis heute die höchste Niederlage in der Geschichte des DFB, kann seinem Ruf nicht schaden. Vielmehr festigt das Spiel seinen Mythos. "Das einzige Hindernis für England", notiert der " Daily Telegraph", "war Adsch Werner." Bis heute hält sich die Erzählung, Werner sei danach von den Zuschauern vom Platz getragen worden, habe den Spielball geschenkt bekommen.

Eine deutsche Ikone. Eine Kieler Ikone. Werner ist über Jahre Holsteins Nummer eins, verpasst das Finale um die deutsche Meisterschaft 1910 zwar verletzt, gehört 1912 aber zur Meistermannschaft. Bis 1923 hütet der Schlussmann mit dem markanten Oberlippenbart das Holstein-Tor. Er stirbt 1975 in seiner Heimatstadt.

Henry Peper

Würde er doch bloß 1,81 Meter messen. Henry Peper aber misst nur 1,78 Meter. "Der Peper ist einfach drei Zentimeter zu klein", sagt Sepp Herberger einmal über den 1928 geborenen und 2006 gestorbenen Torwart, dem wegen dieses im Wortsinne kleinen Defizits die Karriere im Nationaltrikot verwehrt bleibt. Toni Turek und Hans Tilkowski greifen den Ruhm im DFB-Dress ab. Peper bleibt dafür eine sagenhafte Oberliga-Karriere bei der KSV. Zehn Jahre ist er die Nummer eins. Von 1950 bis 1960. Die Dekade Peper.

Größter Erfolg des Rückhalts, der die ominösen drei Zentimeter mit Reaktionsschnelligkeit locker wettmacht: der Einzug in die Endrunde um die deutsche Meisterschaft 1953. Dort geht es gegen den 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt und den 1. FC Kaiserslautern. Große Namen – zu große. Holstein gelingt in sechs Spielen nur einmal ein Remis. In Erinnerung blieben aber Pepers Glanztaten. Der "Kicker" spendiert ihm nach dem 1:2 gegen den späteren Meister Kaiserslautern die Titelseite und schreibt: "Die sieg- und treffgewohnten Stürmer des 1. FC Kaiserslautern verzweifelten schier an Peper."

In der Saison 1959/60 verletzt sich Peper derart schwer am Knie, dass er seine Karriere 1962 beenden muss. Da ist er schon längst eine Legende.

Franz Möck

Peper mag körperlich vielleicht nicht der Größte sein. Seine Fuß- oder vielmehr Handstapfen, die er hinterlässt, aber sind es. Da braucht es schon einen wie Franz-Werner Möck. Kompromisslos, furchtlos – so tritt er Pepers Erbe an. Ab 1958 erst als Ersatzmann, nach Pepers Verletzung dann als Nummer eins. Legendär der Pfostenbruch am 6. August 1961 am ersten Spieltag der neuen Oberliga-Saison beim VfL Osnabrück: Möck streift in der zehnten Minute bei einem Abwehrversuch den linken Pfosten – und der knickt einfach um. Der Grund ist schnell gefunden: Beide Pfosten sind von Unbekannten angesägt worden.

Möck aber bleibt standhaft. Zwar verpasst er 1963 mit der KSV die Qualifikation für die Bundesliga und ist damit Teil jener Mannschaft, die nach der Oberliga-Epoche nicht mehr erstklassig spielt. In der Saison 1964/65 schafft er aber mit den Störchen als Meister der Regionalliga Nord den Einzug in die Aufstiegsrunde. Unvergessen bleiben die Spiele gegen Borussia Mönchengladbach. Am Bökelberg verliert Holstein durch ein Tor in der Nachspielzeit trotz guter Leistung, auch von Möck, mit 0:1. In Kiel revanchiert sich die KSV mit einem 4:2. Trotzdem bleibt nur Platz drei in der Abschlusstabelle vor Worms und knapp hinter Reutlingen.

Möck steht bis 1966 im Kasten, kehrt zur Saison 1967/68 noch einmal, da ist er schon Altliga-Keeper, zurück. 1969 ist endgültig Schluss. 2014 stirbt Möck im Alter von 79 Jahren.

Andreas Köpke

"Am 30. Mai ist der Weltuntergang", so prophezeit es ein Nummer-Eins-Hit aus dem Jahr 1954. Im Jahr 1980 ist am 30. Mai aber das Gegenteil der Fall: Ein Stern geht auf. Am 38. Spieltag gewinnt Holstein gegen den VfL Osnabrück mit 7:1 – bis heute der höchste Kieler Zweitliga-Sieg. Im Tor: ein blutjunger Schlussmann, der 18 Jahre alte Andreas Köpke. Der Beginn einer internationalen Karriere – die im Jahr darauf aber erst einmal den bitteren Gang in die Amateuroberliga bereithält. Dort wird Köpke, gebürtiger Kieler, in der Jugend noch Feldspieler, mit 19 zur Nummer eins, zeigt zwei Spielzeiten lang sein brillantes Können. Dann ist er nicht mehr zu halten.

Köpke geht zum SC Charlottenburg, 1984 dann zu Hertha BSC. 1986 kommt er in der Bundesliga an, wechselt zum 1. FC Nürnberg – und prägt eine Ära, die erst mit dem Abstieg 1994 endet. Dabei kassiert er am 32. Spieltag das legendäre "Phantomtor" von Thomas Helmer, das zu einem Wiederholungsspiel gegen den FC Bayern führt. Köpke wechselt zu Eintracht Frankfurt, steigt aber auch mit der SGE 1996 ab. Es folgen zwei Jahre bei Olympique Marseille, 1998 dann die Rückkehr nach Nürnberg, der erneute Abstieg 1999 nach dem wohl verrücktesten Saisonfinale aller Zeiten, 2001 das Karriereende.

Sagenhaft seine Nationalmannschafts-Laufbahn: Sieben Jahre nach seinem Abschied aus Kiel wird er im Vorfeld der WM 1990 ins Aufgebot berufen, wird als dritter Torwart Weltmeister, ist ab 1994 die Nummer eins und Stammkeeper beim EM-Triumph 1996. Später erlebt er als DFB-Torwarttrainer unter anderem die WM 2006 in Deutschland und den Titelgewinn in Brasilien 2014. Weltklasse made in Kiel.

Kenneth Kronholm

Ein 28 Jahre alter Wandervogel flattert da im Juni 2014 ins Storchennest. Kenneth Kronholm, Deutsch-Amerikaner, auf der Suche nach seiner sportlichen Heimat. Wolfsburg, Jena, Worms, Düsseldorf, Frankfurt, Rostock, Trier, Mannheim, Regensburg, wieder Mannheim, schließlich Elversberg – der Mann ist rumgekommen, ohne je Fuß zu Fassen. In Elversberg bleibt er zum ersten Mal in seiner Karriere zwei Jahre beim selben Klub. Der Abstieg aus der Dritten Liga beendet aber auch dieses Engagement. Dann schlägt Holstein Kiel zu. Und Kronholm kommt endlich an.

Er wird Stammkeeper, spielt eine überragende erste Saison, scheitert mit der KSV in der Relegation denkbar knapp am Aufstieg in die Zweite Liga. Dann der Kreuzbandriss. Kronholm verliert ein ganzes Jahr, steht zur Saison 2016/17 aber wieder zwischen den Pfosten, avanciert zu einem der Aufstiegshelden, marschiert mit den Störchen 2018 fast durch in die Bundesliga. Und Kronholm erfindet sich noch einmal neu, stellt sein Spiel – erzwungen durch die Taktik Tim Walters – im höheren Torwartalter radikal um. Spielt mit, steht hoch, ist fast ein dritter Innenverteidiger.

In Erinnerung bleiben zwei Szenen aus dem Frühjahr 2019: In Magdeburg leitet er ein Tor mit einem Dribbling im Strafraum ein. Und gegen Fürth patzt er kolossal bei einem Ausflug an die Seitenlinie, der zum Gegentor führt. "Das war die falsche Entscheidung", sagt er, "aber ich komme damit klar." Selbstkritisch und selbstbewusst – eine Mischung, die ihn zur Kultfigur werden lässt. Im Mai 2019 erfüllt er sich den Wunsch von den USA, wechselt zu Chicago Fire. Im August 2020 dann der Rückschlag: Kronholm erleidet erneut einen Kreuzbandriss. Aber er will zurückkommen. Es ist noch nicht vorbei.

