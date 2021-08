Flensburg

Erfolgreicher Nachmittag für den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel: Nach teils trost- und torlosen 90 Minuten feierten die Störche am Sonnabend nach einer packenden Verlängerung einen 4:2-Erfolg in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten und Landesrivalen SC Weiche Flensburg 08. Eine Prämie aus dem Vermarktungspool in Höhe von rund 390.000 Euro haben die Kieler damit in dieser Cup-Serie bereits sicher. Noch einmal mit einem blauen Auge davon gekommen. Doch blauäugig sollte kein Kieler trotz des ersten Pflichtspielsieges dieser Saison an die kommenden Zweitliga-Hürden gehen.

Zu viele Baustellen taten sich nach den beiden 0:3-Schlappen zum Liga-Auftakt gegen St. Pauli und Schalke auch auf dem engen Feld des Manfred-Werner-Stadions auf. Der leidenschaftlich kämpfende Viertligist hatte sogar den ultimativen Helden dieses Duells in seinen Reihen.

Herrmann schnürt den Doppelpack

Ex-Storch Patrick Herrmann, erst am Donnerstag von den Flensburgern verpflichtet, wurde vor dem Anpfiff von den 240 Schlachtenbummlern unter den 1700 Zuschauern mit „Fußball-Gott“-Rufen empfangen. Eine Inspiration für den 33-Jährigen, der sich nach seinem Abschied aus Darmstadt bei der zweiten Mannschaft der Störche fit gehalten hatte.

Und der mit einem Doppelpack in der Nachspielzeit (Kopf-Schulter-Brust 104./Dropkick 110.) die Holstein-Führungen durch Fiete Arp (93., Handelfmeter) und Philipp Sander (105.) für den Ausgleich des Außenseiters sorgte. KSV-Top-Joker Fabian Reese (120.) und Fin Bartels (120.+2) stellten die Holstein-Weichen erst mit dem Schlussakkord auf Zweitrunden-Einzug.

„Ich bin zurück im Norden bei meiner Familie. Dass ich gleich bei meinem ersten Einsatz zwei Tore mache, das hatte ich mir natürlich nicht ausgemalt“, sagte Herrmann nach der Partie und flachste trotz der Last-Minute-Niederlage: „Schon bei meinem ersten Treffer hatte ich Krämpfe.“ Zur Erinnerung: In seinen 275 Pflichtspielen für die Störche zwischen Juli 2011 und Januar 2019 hatte der beinharte Rechtsverteidiger ganze drei Treffer erzielt – das letzte am 23. September 2012 beim 4:2-Erfolg in Rehden auf Viertliga-Ebene.

Werner: Hauptsache, eine Runde weiter

Holstein-Cheftrainer Ole Werner wollte derweil den lange faden und von wenig Tempo, Durchschlagskraft und Einfallsreichtum geprägten Auftritt seiner Schützlinge nicht über Gebühr kritisieren: „Unsere Loskugel ist weiter im Topf. Das ist wichtig. Wir wussten, wie schwer es auf diesem engen Platz gegen diesen tief stehenden Gegner wird.“

Das Erfolgserlebnis „in einer für uns nicht einfachen Situation“ sei von Bedeutung für die kommenden Wochen, so der 33-Jährige weiter. Wie auch das positive Erlebnis für die Spieler, die „gegen Flensburg getroffen haben“. Und der Aspekt, dass Neuzugänge wie Patrick Erras und Steven Skrzybski, in der vergangenen Serie eher mit geringen Einsatzzeiten unterwegs, 120 Minuten durchgehalten hatten. Inhaltlich indes habe die Partie mit Blick auf das anstehende Zweitliga-Heimspiel gegen Regensburg wenig Erkenntnisse geliefert.

Thesker feiert Pflichtspiel-Comeback nach Achillessehnenverletzung

Werner hatte seine Anfangself gegenüber dem jüngsten 0:3 gegen Schalke auf fünf Positionen verändert. Unter anderem gaben Torwart Thomas Dähne, Innenverteidiger Stefan Thesker und Sturmspitze Holmbert Aron Fridjonsson ihr Saison-Pflichtspieldebüt. Doch die Offensivbemühungen des durchweg feldüberlegenen Zweitligisten (Ballbesitz 76:24 Prozent) blieben zumeist im Ansatz stecken. Zwei 18-Meter-Schüsse von Fin Bartels (21.) und Steven Skrzybski (35.), dazu ein mutiges Eingreifen von Flensburg-Keeper Florian Kirschke (43.) – mehr nennenswerte Angriffsaktionen hatten die Störche in Durchgang eins nicht im Angebot.

Auch der sportlich zwei Klassen tiefer angesiedelte Gastgeber übte sich in kompakter Stellung vorzugsweise im disziplinierten Verteidigen seines Hoheitsgebietes, hatte zur Pause sogar ein statistisches Zweikampf-Plus auf seinem Konto. Etwas lebhafter wurde es in Halbzeit zwei. Fridjonsson (50.), Patrick Erras (51.), Skrzybski (70.) und der nach seiner Einwechslung groß aufspielende Fabian Reese (71.) verpassten das 1:0. Auf der Gegenseite ließ Christopher Kramer (74.) nach einem krassen Thesker-Schnitzer die Führung des Underdogs.

Die Störche in Noten Dähne: Vertritt im Pokal absprachegemäß Liga-Stammkeeper Gelios. Kaum geprüft, kein Fehler. Note 3 Neumann: Als Rechtsverteidiger solide. Für gefährliche Vorstöße fehlte lange der Raum. Steckte aber nie auf. Der verdiente Lohn: Seine Flanke führte zum Handelfmeter vor dem Führungstreffer. Note 3 Wahl: Ein Kapitän mit verunsicherter Gefolgschaft. Auch der Abwehrchef war nicht frei von Fehlern im Aufbau. Note 3 Thesker: Startelf-Premiere in Pflichtspielen mit zwei dicken Schnitzern (42., 74.), von denen der zweite zur Flensburger Führung hätte führen müssen. Note 5 van den Bergh: Missratenes Pflichtspiel-Debüt des Routiniers. Hinten selten gefordert, in der Offensive mit Ballverlusten und ganz schwachen Standards. Kassierte in einem Akt mentaler Überreiztheit die Gelbe Karte (29.). Note 5 Erras: Mühte sich auf der „Sechser“-Position um Ordnung, Spieltakt und Inspiration. Der Ertrag war überschaubar. Eine gute Kopfballchance (51.). Note 4 Mühling: Ackerte und rackerte, enorm fleißig im Mittelfeld. Doch auch ihm gelang letztlich wenig. Von der Form der Vorsaison weit entfernt. Note 4 Skrzybski: Steigerte sich nach lustlos anmutenden ersten 45 Minuten nach der Pause. Zwei gute Abschlüsse vor dem gegnerischen Tor, einmal Retter in höchster Not (74.) vor dem eigenen Kasten. Note 4 Bartels: Ein Nachmittag zum Vergessen für den 34-jährigen Flügelspieler trotz allen Engagements und des Tores zum Abschluss. Lieferte nur eine Kostprobe seiner Schusskunst (21.), ansonsten zahlreiche Fehler ohne Not aufgrund schlechter Ballführung. Note 5 Fridjónsson: Der isländische Funkturm im Angriffszentrum blieb aufgrund der Kieler Defizite bei den Flankenversuchen ohne Strahlkraft. Bewies immerhin einmal nach Mühling-Ecke (50.) seine Kopfballstärke. Am Boden ohne jede Wirkung. Note 5 Mees: Emsiger Flügel, großes Laufpensum, viele tiefe Läufe – doch im Abschluss stetig ohne den entscheidenden Punch. Note 5 Arp: Löste nach einer knappe Stunde Fridjónsson ab, biss jedoch lange auf Flensburger Granit. Traf dann in der Verlängerung per Handelfmeter (94.). Ein Treffer fürs Selbstvertrauen? Note 4 Reese: Kam in der 67. Minute für Mees und sorgte für reichlich frischen Wind. Seine Flanke führte zum 2:1-Siegtreffer (105.). Note 2 Kirkeskov: Kam für van den Bergh und machte seine Sache immerhin um Sequenzen besser. Note 4 Sander: Mutiger Mühling-Nachfolger ab der 88. Minute. Bewies in der 105. Minute seinen an diesem Tag goldenen Torinstinkt. Note 3 Lorenz: Sorgte in der Verlängerung als Thesker-Vertreter für defensive Stabilität. Note 3

Dann kam die Verlängerung, die nicht nur den Ministerpräsidenten Daniel Günther auf den Rängen für das zähe Treiben zuvor entschädigte. „Wir haben Mentalität gezeigt, sind nach zweimaligem Ausgleich immer wieder zurückgekommen und haben immer an uns geglaubt. Das ist wichtig, das müssen wir jetzt mit in die Liga nehmen“, erklärte Störche-Kapitän Hauke Wahl nach dem Schlusspfiff. Motto: gewinnen, Mund abputzen und auf die nächste Aufgabe konzentrieren.