Kiel

Mit ihm wechselt man Tore ein. Joshua Mees, Holstein Kiels Super-Joker. Seine siegbringende Direktabnahme nach Eckball zum 2:1 beim SC Paderborn war der dritte Saisontreffer des 25-Jährigen – alle erzielt von der Bank. Für die KSV hat Mees nunmehr sechs Treffer in der Zweiten Fußball-Bundesliga auf dem Konto. Fünf davon als Einwechselspieler. So viele wie kein Zweiter als Teilzeitarbeiter für Holstein seit dem Aufstieg 2017. Dieser Typ ist Trumpf.

„Das ist nicht schlecht“, sagte der Offensivmann mit fast schon unverschämter Bescheidenheit über seinen Anteil am Erfolg beim Tabellenführer aus Paderborn, der nach turbulenten Tagen, die auf den Rücktritt von Cheftrainer Ole Werner folgten, nicht weniger als eine Überraschung ist. „Wir haben das zusammen durchgestanden, haben als Mannschaft zusammengehalten“, sagte Mees.

Startelf gegen Rostock wäre folgerichtig – aber ist sie auch sinnvoll?

Seiner eigenen Aktie hat er mit seinem Auftritt ab der 67. Minute zum neuerlichen Höhenflug verholfen. Die Startelf im Heimspiel am Sonnabend gegen Hansa Rostock (13.30 Uhr) ist drin, eigentlich ist sie folgerichtig. Und sie ist auch Mees’ Anspruch. „Ich bin Fußballer, ich möchte immer spielen“, hatte er schon nach dem 2:2 in Karlsruhe am sechsten Spieltag gesagt – eine Partie, die er von der Bank kommend mit seinem Kopfballtor zum 1:1 maßgeblich zugunsten der KSV beeinflusst hatte.

Richtig Glück brachten seine Nominierungen für die Anfangsformation in dieser noch jungen Saison aber weder ihm noch den Störchen. Bei seinen Auftritten von Beginn an fehlt es Mees bisweilen an Durchschlagskraft, an Präzision. Anders seine Spiele von der Bank, wenn er mit seiner Dynamik, mit seinen Dribblings müdegespielte Abwehrketten sprengt. Wie gegen den KSC, als er gleich drei Tore hätte erzielen können.

Tiefpunkt Hannover – für Holstein und Mees

Die Belohnung damals: die Startelf gegen Hannover 96. Das Spiel aber ging verheerend nach hinten los, wurde zum Tiefpunkt für die Mannschaft, auch zum persönlichen Tiefpunkt. 0:3, Mees nach zwölf Minuten unverschuldet vom Feld genommen wegen der Roten Karte gegen Torwart Ioannis Gelios. Seine größte Leistung an diesem dunklen Tag war die Selbstbeherrschung, mit der er seine Enttäuschung hinter der versteinerten Miene gefangen hielt.

Eineinhalb Wochen später ist das Versteinerte erodiert, ist da wieder ein Lächeln. „Wir nehmen den Schwung jetzt mit, versuchen, eine gute Trainingswoche hinzulegen und zu Hause nachzulegen“, sagt Mees. Womöglich mit ihm in der Startelf. Und wenn nicht? Dann winkt ihm immerhin der Sprung auf Platz eins: Seit seinem Zweitliga-Debüt 2017/18 hat Mees für Jahn Regensburg, Union Berlin und die KSV bei 40 Einwechslungen insgesamt acht Jokertore erzielt. Besser war im selben Zeitraum nur Heidenheims Stefan Schimmer mit neun Toren bei 54 Einwechslungen.

Für Joshua Mees wäre Rang eins unter den Teilzeit-Tormaschinen der Liga zwar eine ambivalente Ehre. Er will mehr. Er will spielen, so häufig und so lange wie möglich. Aber es ist eben auch Ausdruck einer Qualität, die jeder Mannschaft hilft. Wer zuletzt sticht, sticht am besten.