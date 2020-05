So sehen Sie Holstein gegen Regensburg

Kiel/Regensburg

In normalen Zeiten reisen Hunderttausende Fans Wochenende für Wochenende durch die Republik, um bei den 18 Spielen der Ersten und Zweiten Liga dabei zu sein. Aber diese Zeiten sind nicht normal. Dass trotz Corona-Pandemie überhaupt wieder Fußball gespielt wird, ist das höchste der Gefühle. Die Zuschauer müssen zu Hause bleiben.

Die Bundesliga wird vorerst nur ein TV-Event sein. Für Fans von Holstein Kiel heißt das: Das Auswärtsspiel bei Jahn Regensburg (Sbd., 13 Uhr, im KN-Liveticker) ist ausschließlich bei Sky zu sehen. Der Rechteinhaber hat zwar angekündigt, den 26. Spieltag frei empfangbar zu übertragen - allerdings nur die Samstagskonferenz der Ersten und die Sonntagskonferenz der Zweiten Liga. Wer die Störche live sehen will, braucht ein Abo.

Anzeige

Wer noch keines hat, für den ist das sogenannte Sky Ticket die beste Option. Sky Ticket kann online abgeschlossen werden, fürs Streaming ist kein Receiver notwendig. Über Smart-TV, Laptop, Tablet oder Smartphone kann per App sofort losgeguckt werden.

Weitere KN+ Artikel

Lesen Sie auch:DFL terminiert Spieltage 27 bis 29 - Holstein trifft am Sonntag auf Stuttgart

Sky bietet derzeit das End-of-Season-Ticket an, mit dem bis zum Saisonende für 39,99 Euro alle Spiele der Ersten und Zweiten Liga, die ausstehenden DFB-Pokalspiele und bei Rückkehr der Wettbewerbe auch die Champions League sowie die Premier League verfolgt werden können. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, ein Ticket für einen ganzen Tag zu ziehen. Mit 14,99 ist das Tagesticket aber teurer als eine Stehkarte im Stadionblock.

Weiterhin wird es aber auch die gewohnten Zusammenfassungen der Holstein-Spiele geben. Am Sonnabend sendet die Sportschau im Ersten ab 18.30 Uhr, am Sonntag zeigt dann zunächst der Privatsender Sport1 um 9 Uhr die Zweitliga-Highlights, der Sportclub im NDR dann am späten Abend (22.50 Uhr) noch einmal die Zusammenschnitte der Spiele der Nordklubs.

Wer ein Abonnemment des Streaminganbieters DAZN besitzt, kann im Übrigen bereits kurze Zeit nach dem Abpfiff über die App einen kurzen Zusammenschnitt der wichtigsten Szenen abrufen. Das DAZN-Abo kostet derzeit 11,99 Euro im Monat.

Mehr zu Holstein Kiel lesen Sie hier.