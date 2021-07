So denkt Alexander Mühling über Holstein Kiels Chancen

Kiel

Die Entscheidung ist gefallen. Der Mannschaftsrat der Störche für die am Sonntag mit dem Auswärtsspiel beim FC St. Pauli (13.30 Uhr) beginnende Saison steht: Hauke Wahl bleibt Kapitän von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel, Alexander Mühling ist sein Vize. Auch Stefan Thesker, Fin Bartels, Thomas Dähne und Simon Lorenz gehören dem teaminternen Gremium an. Führungsstärke im halben Dutzend. Mit Mühling als dienstältestem KSV-Kicker.

„Es ist auch eine Verantwortung, die ich dadurch habe“, sagt der 28-Jährige, seit 2016 an Bord, über seine Rolle im Mannschaftsgefüge. „Auch wenn ich hoffe, dass die Ausfallzeiten von ,Haui’ (Hauke Wahl, d. Red.) nicht so hoch sein werden.“ Er lacht. Weil er weiß, dass er seinen Käpt’n nur selten wird vertreten müssen, wenn der so konstant und von Verletzungen verschont bleibt wie in der vergangenen Saison. Weil er weiß, dass er die Binde gar nicht braucht, um voranzugehen.

Ein Tor fehlt ihm, um mit Rekordtorschütze Janni Serra gleichzuziehen

Mühling, dem nach zwölf Toren in der Vorsaison noch eines fehlt, um in der ewigen Kieler Zweitliga-Torjägerliste zu Spitzenreiter Janni Serra (30) aufzuschließen, zieht seine Autorität aus seiner Erfahrung, aus seiner Klasse. Aus seiner Reife im nun sechsten Jahr bei den Störchen. Verantwortung als logische Folge. „Aber ansonsten bin ich einfach, wie ich bin“, betont der Mittelfeldspieler. „Ich bin keiner, der jedem sagt, was er zu tun oder zu lassen hat.“

Das scheint aktuell auch gar nicht nötig. Das Mannschaftsklima passt, die Stimmung ist nach der kurzen, aber vielversprechenden Vorbereitung optimal. „Wir sind gut gerüstet“, sagt Mühling und führt den Gedanken aus: „Wir haben es in den letzten Jahren immer geschafft, positiv zu überraschen. Damit rechnen viele diesmal vielleicht wieder etwas weniger. Wir sind aber immer noch eine gefestigte Mannschaft. Wir haben die Abgänge gut ersetzt und die Neuen schnell integriert. Dazu ist es sehr wichtig, dass wir den Trainer behalten haben. Wir wissen, wie wir spielen wollen.“

Mühling über das Zusammenspiel mit Skrzybski: „Das könnte gut passen mit uns“

Die viereinhalb Wochen der Arbeit an der Form für die anstehende Spielzeit haben Früchte getragen: Von Testspiel zu Testspiel konnte Holstein sich steigern, die Abläufe einschärfen, der Plan vom eigenen Ballbesitzspiel wurde von Mal zu Mal sichtbarer. „Wir haben das, was wir uns vorgenommen haben, gut erarbeitet“, sagt Mühling.

Dennoch bleiben Fragezeichen. Auch bei ihm. Sein kongenialer Partner der vergangenen drei Jahre auf der Mittelfeld-Halbposition, Jae-Sung Lee, hat sich in die Bundesliga zu Mainz 05 verabschiedet. Mit Steven Skrzybski hat die KSV für die Position einen Ersatzmann geholt, mit dem sich Mühling noch nicht richtig einspielen konnte. Eine Halbzeit zusammen in Wolfsburg (1:0), eine Viertelstunde Seite an Seite in Halle (2:2) – da fehlen noch die Erfahrungswerte.

„Nach 75 Minuten, die wir in den Testspielen gemeinsam auf dem Feld gestanden haben, lässt sich noch nicht sagen, wie das Zusammenspiel letztlich funktionieren wird“, sagt Mühling. „Aber das wird sich im Laufe der Saison finden. Er ist ein guter Junge, mit dem ich mich auch neben dem Platz gut verstehe. Das könnte gut passen mit uns.“

„Ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster und sage...“

Im Idealfall finden sie, findet die gesamte Mannschaft sich schnell. Um in einer Zweiten Liga zu bestehen, deren Kräfteverhältnisse vielleicht noch nie so unvorhersehbar waren. „Diese Liga ist total schwer einzuschätzen“, sagt auch Mühling. „Werder und Schalke haben natürlich eine krasse Qualität. Man weiß aber auch noch nicht, ob bei ihnen alle bleiben und wie die Mannschaften letztlich aussehen werden. Dazu gibt es auch noch zwei, drei andere Vereine, die den Anspruch haben, um den Aufstieg mitzuspielen.“

Gehört Holstein Kiel zu diesen Vereinen? Vielleicht. „Wo wir uns da einreihen können, wird man sehen“, sagt Mühling, um dann doch eine vorsichtige Prognose abzugeben: „Ich lehne mich mal so weit aus dem Fester und sage beziehungsweise hoffe, dass wir letztendlich nicht in den unteren Regionen spielen werden. Dafür sind wir meiner Meinung nach zu gefestigt und spielerisch zu gut. Wir können jeden Gegner ärgern.“ Seine Klasse wird dabei helfen. Seine Erfahrung. Seine stille Art der Verantwortung.