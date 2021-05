Kiel

Holstein Kiel hat am Abend die Chance, das DFB-Pokal-Finale zu erreichen. Und Kiel fiebert mit: Mit unserer Fan-Aktion "Wir sind alle Störche" können Sie der KSV gute Wünsche und Rückenwind mit auf den Weg nach Dortmund geben. Machen Sie mit und laden Sie hier Fotos und Videos hoch.

Normalerweise machen wir Journalisten uns nicht mit einer Sache gemein. Am Sonnabend aber machen wir eine Ausnahme, nur aus gegebenem Anlass. Schließlich können die Fans ihrem Team ihre Unterstützung in Corona-Zeiten nicht im Stadion zukommen lassen. Also geben wir den Holstein-Fans eine Plattform.

KN-Aktion: Heute sind wir alle Störche

Machen Sie mit und zeigen Sie Solidarität mit der KSV. Mit Fahnen, Wimpeln, T-Shirts, am Fenster, Balkon, Auto. Wir haben es vorgemacht und am KN-Verlagsgebäude schon mal blau-weiß-rot geflaggt. Zeigen Sie, was mit ganz viel Glaube möglich ist! Und laden Sie hier Bilder und Videos hoch - die Fotos landen dann in einer Fotostrecke. Zudem berichten wir darüber im Live-Blog und in den Sozialen Netzwerken.

Posten Sie bei Instagram und Twitter unter dem Hashtag #wirsindallestörche und vertaggen Sie uns in Ihrem Beitrag (Instagram: kieler.nachrichten; Twitter: @kn_online).