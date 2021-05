Kiel

Mit dem 3:2 gegen Jahn Regensburg hat Fußball-Zweitligist Holstein Kiel Platz zwei eindrucksvoll betoniert. Der Vorsprung auf die SpVgg Greuther Fürth auf Rang drei beträgt zwei Spieltage vor Schluss satte vier Punkte. Das ist zwar noch einholbar, aber die Ausgangslage für Holstein ist dennoch glänzend.

Denn die KSV hat nun zwei Matchbälle. Gewinnt sie ihr Auswärtsspiel am Sonntag beim Karlsruher SC (15.30 Uhr), kann sich Fürth in Paderborn noch so strecken - Holstein Kiel wäre vorzeitig durch. Matchball Nummer zwei gäbe es, sollte der Aufstieg noch nicht feststehen, dann am 23. Mai im abschließenden Heimspiel gegen Darmstadt 98.

Gehen Holstein Kiel und Fürth im Gleichschritt, ist die KSV durch

So weit muss es aber gar nicht erst kommen. Denn auch ein Punkt am Sonntag beim KSC könnte schon reichen, sofern Fürth nicht gegen die zuletzt stark aufgelegten Paderborner gewinnt. Selbst bei einer Niederlage würde Holstein bei gleichzeitiger Pleite des Kleeblatts vorzeitig aufsteigen. Gehen sie im Gleichschritt, ist die KSV durch. Fürth muss am Sonntag zwingend mehr holen als Holstein.

Im schlechtesten Falle könnte Fürth auf einen Punkt herankommen, die Störche am 34. Spieltag ins Nervenkrimi-Fernduell zwingen. Wo dann aber auch gelten würde: Holstein muss patzen, Fürth muss punkten. Ob den Franken ein Remis gegen Düsseldorf reichen würde, hängt dann vom Torverhältnis ab. Aktuell hat Holstein die um zwei Treffer bessere Differenz gegenüber der SpVgg.

Holt Holstein Sonntag einen Punkt und Fürth gewinnt, geht die KSV mit zwei Zählern Vorsprung in den letzten Spieltag. Dann würde ein Remis gegen Darmstadt 98 bei gleichzeitigem Sieg des Kleeblatts wegen des sich drehenden Torverhältnisses nicht reichen. Dann müsste ein Sieg her, um die Relegation abzuwenden.

Zunächst aber heißt es für Holstein Kiel: zwei Matchbälle. Ein Sieg und das Ding ist durch.