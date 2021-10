So tickt Holstein Kiels neuer Cheftrainer Marcel Rapp

Kiel

Holstein Kiels Interimscoach Dirk Bremser sitzt am Sonnabend im Heimspiel der Zweiten Fußball-Bundesliga gegen Hansa Rostock (13.30 Uhr, im Liveticker auf KN-online) nach dem freiwilligen Ausstieg von Ole Werner letztmals als Hauptverantwortlicher auf der Bank der Störche. Vielleicht von der Tribüne aus beobachtet vom neuen Cheftrainer Marcel Rapp?

Beobachter im Holstein-Stadion? Rapp sitzt am Abend noch auf der Bank in Freiburg

Nein! Der 42-jährige Fußballlehrer bestreitet ebenfalls am Sonnabend sein persönliches Endspiel in Diensten der TSG Hoffenheim und leitet ab 18 Uhr die Geschicke der U 19 des Bundesligisten bei deren Gastspiel in Freiburg. Möglich sogar, dass der 1,78 Meter kurze Ex-Profi wegen der konzentrierten Vorbereitung auf die eigene Abend-Partie das Treiben der Störche nicht einmal direkt am Fernsehschirm verfolgt.

Lesen Sie auch Dirk Bremser arbeitet mit Holstein Kiel gegen Hansa Rostock am perfekten Antrittsgeschenk für Marcel Rapp

Kein Entertainer, aber ein Teamplayer

Denn Rapp gilt als positiv Fußball-Verrückter, ein ambitionierter Taktik-Nerd, der stets fokussiert auf seine nächste Aufgabe sei und großen Wert auf Video-Analysen lege. Kein Schlagzeilen-Produzent für die Abteilung Unterhaltung dieser Branche, aber ein kollegialer und kommunikativer Teamplayer im Staff. Ein Mann mit einem klaren Plan und einer durchaus ausgeprägten Streitkultur in der Sache. Das berichten langjährige Wegbegleiter des gebürtigen Pforzheimers.

Rapps unumstößliches Berufs-Credo erinnert demnach an die Grundwerte seiner Vorgänger Markus Anfang, Tim Walter oder eben auch Ole Werner: „Spieler besser machen, Spieler besser machen ...“

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Rapp ist verheiratet und hat zwei Töchter. Im Urlaub geht’s für den Hobby-Jogger eher in die Berge denn ans Meer. Seine neue Wahlheimat, für die sich Rapp bereits am vergangenen Dienstag entschieden haben soll, könnte diese Ferien-Priorität verändern.