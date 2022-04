So wichtig ist Simon Lorenz für Holstein Kiel im Saisonendspurt

Kiel

Das Tor zum Klassenerhalt war es noch nicht, Simon Lorenz’ erster Saisontreffer per Kopf zum 1:0 gegen den 1. FC Heidenheim. Dass ein Abrutschen auf den Relegationsrang in der Zweiten Fußball-Bundesliga für Holstein Kiel drei Spieltage vor Schluss aber nur noch in der Theorie möglich, in der Praxis undenkbar ist, liegt nicht zuletzt am Torschützen, der sich in Abwesenheit des an Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankten KSV-Kapitäns Hauke Wahl zum Kieler Abwehrchef aufgeschwungen hat.

Lorenz, zum Leader verpflichtet. „Immer, wenn ich auf dem Platz bin, versuche ich Verantwortung zu übernehmen, den anderen durch Hinweise oder meine positive Art zu helfen“, sagt der 25-jährige Innenverteidiger. „Dadurch, dass Hauke fehlt, müssen wir die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen, und ich will meinen Teil beitragen.“

Und das tut Lorenz, zuletzt fünf Mal über die volle Distanz auf dem Platz, im Saisonendspurt die Konstante der Kieler Defensivreihe, ballsicherer Aufbauspieler (Passquote von 88 Prozent), mehrfach Retter in höchster Not. Seine stärkste Phase in dieser Saison, in der auch er sich schon grobe Schnitzer leistete?

Holstein Kiel kann wieder zu Null spielen

„Ich glaube, dass ich in der Hinrunde vor meiner Verletzung auch gut drauf war“, wendet Lorenz ein, der zwischen November und Januar mehrere Spiele in Folge einer hartnäckigen Fußprellung passen musste. „Danach habe ich gemerkt, dass die Spritzigkeit noch nicht voll da war. Jetzt fühle ich mich körperlich wieder richtig gut und das wirkt sich auch auf mein Spiel aus.“

Und das wiederum wirkt sich auf die Defensivstabilität der Störche aus, die sich in den vergangenen Wochen von einer der Schießbuden der Liga fast schon zu einem Bollwerk gemausert haben: Drei der letzten fünf Spiele blieb das Team ohne Gegentor, Nummer vier blieb nach dem haltbaren 1:1-Ausgleichstreffer gegen Heidenheim verwehrt.

„Ich habe das Gefühl, dass wir in den letzten Spielen deutlich stabiler waren und eine bessere Struktur hatten“, so Lorenz, der die Wiederentdeckung der Null nicht einzig in der Umstellung von der Dreier- auf die Viererkette begründet sieht, mit der Holstein seit dem 1:0-Sieg gegen den FC Ingolstadt aufläuft. „Ich würde das nicht vom System abhängig machen. Wir haben schon gezeigt, dass wir auch mit einer Dreierkette stabil stehen können.“

Simon Lorenz: Vertrag des Abwehrspielers läuft 2023 aus

Mindestens so wichtig wie das System ist ohnehin das Personal, das es mit Leben füllt. Lorenz ist einer von 15 Spielern im Holstein-Kader, deren Arbeitspapier am 30. Juni 2023 ausläuft. Im Sommer 2020 war der Abwehrspieler vom VfL Bochum ablösefrei an die Förde gewechselt, und Störche-Sportchef Uwe Stöver dürfte daran gelegen sein, dass der Rechtsfuß im kommenden Sommer im dann besten Fußballer-Alter von 26 Jahren nicht ohne Ablöse weiterzieht. Aktuell befindet sich die Aktie Lorenz im Aufwind.

Der Spieler selbst hält sich gewohnt bedeckt in Sachen Zukunftsfragen: „Jetzt liegt mein Fokus voll auf den letzten Partien dieser Saison. Bislang gibt es noch keine Gespräche.“ Ob die in der anstehenden Sommerpause geplant sind, will er ebenfalls nicht verraten. „Das werden wir sehen.“

Simon Lorenz über das Wiedersehen mit Ex-Coach Ole Werner

Vorerst richtet sich Lorenz’ Blick Richtung Bremen, wo es am Freitag (18.30 Uhr) gegen Werder zum ersten Wiedersehen mit Ex-Coach Ole Werner kommt. Eine spezielle Vorbereitung für die Holstein-Profis. „Wir haben seine Spielidee verinnerlicht, weil er hier lange Trainer war. Oles Mannschaft hat ganz klare Muster, ganz klare Strukturen im Spiel, auf die man sich vorbereiten kann“, so Lorenz, der daraus aber keinen Holstein-Bonus gegen den Tabellenführer ableitet. „Ich glaube nicht, dass das für uns ein Vorteil sein wird. Wir ahnen vielleicht, wie er spielen will. Dafür kennt er uns als Spieler. Das hebt sich, denke ich, auf.“ Also ein Nullsummenspiel?

Mit dem könnte die KSV nach Abpfiff der Partie im Weserstadion gut leben. Ein Punkt reicht den Störchen, um den Klassenerhalt endgültig zu machen. Doch Abwehrchef Lorenz brennt auch ohne Blick auf die Tabelle auf die Flutlichtpartie: „Ich persönlich finde es richtig geil, am Freitagabend in Bremen zu spielen, da braucht es keine Extramotivation mehr.“