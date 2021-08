So will Ole Werner mit Holstein Kiel im DFB-Pokal die Wende schaffen

Kiel/Flensburg

Sie müssen schwindelfrei sein, die Störche. Denn da sind einige Wolkenkratzer unterwegs auf der anderen Seite. „Die Mannschaft ist körperlich stark, sie haben viele große Spieler von 1,90 Metern Länge oder mehr“, sagt KSV-Trainer Ole Werner vor dem Aufeinandertreffen mit dem SC Weiche Flensburg 08 am Sonnabend (15.30 Uhr, im Liveticker auf KN-online) in der ersten Runde des DFB-Pokals. Heißt: Vorsicht vor dem hohen Ball. Die Gefahr für Holstein Kiel lauert von oben.

„Wir sind gewarnt“, sagt Werner dann auch, „wir fahren aber mit dem festen Vorsatz dahin, unser Spiel durchzubringen und uns am Ende auch durchzusetzen.“ Ein Ausscheiden ist für den Fußball-Zweitligisten eigentlich keine Option. Für Runde zwei muss aber vieles besser werden als zuletzt. Deshalb sind die Störche unter der Woche auch gezielt ihre Schwachstellen aus dem Spiel gegen Schalke 04 (0:3) angegangen.

Angefangen ganz hinten beim Verteidigen von Standards, endend mit dem Erspielen und Nutzen von Torgelegenheiten ganz vorne. „Das waren relativ offensichtlich die Punkte, die es zu bemängeln gab“, sagt Werner. „Wir haben daran gearbeitet, weil es die Baustellen aus dem Schalke-Spiel waren, aber auch, weil es eine gute Vorbereitung auf das ist, was uns in Flensburg erwartet.“

Die KSV wird auf eine Mannschaft treffen, die aus einer guten Organisation kommt, die mit Wucht und Geradlinigkeit operiert. Und sie wird auf eine Mannschaft treffen, die von 1500 Fans nach vorne gepeitscht wird. Die Störche halten mit 240 eigenen Auswärtsfahrern dagegen im Manfred-Werner-Stadion, das Werner nicht unbekannt ist. „Ich habe da ein paar Mal gespielt, es hat immer Spaß gemacht, war immer eine Herausforderung“, sagt er.

Ziemlich genau fünf Jahre ist es her, dass Werner als junger Interimscoach die Profis an der Flensburger Förde ins Halbfinale des Landespokals führte. Am 20. August 2016 gewann die Elf, die er kurz darauf an Markus Anfang abgeben sollte, mit 2:0. Danach gab es aber auch zwei Pleiten für ihn beim SC: 1:2 mit Holstein II in der Regionalliga Nord 2018/19, zwei Jahre zuvor ein 0:2 in der Oberliga gegen die zweite Mannschaft. Deren Trainer damals: Thomas Seeliger, heutiger Chefcoach des Viertligisten.

SC Weiche Flensburg 08 – Holstein Kiel So könnte Weiche Flensburg spielen: Kirschke – Njie, Paetow, Thomsen, Meyer – Rehfeldt, Walter – Schulz, Hartmann, Cornils – Kramer. Es fehlen: Ilidio (Innenbandanriss), Schleemann (Knieverletzung), Straub (Handverletzung), Wirlmann (Hüftverletzung). So könnte Holstein spielen: Dähne – Neumann, Wahl, Lorenz, van den Bergh – Erras, Skrzybski, Mühling – Mees, Fridjónsson, Bartels. Es fehlen: Arslan (Reha nach Kreuzbandriss), Komenda (Mittelfußbruch), Weiner (Außenbandriss im Sprunggelenk).

Aber das sind, wenn schließlich angepfiffen wird, nutzlose Statistiken. Wichtiger ist das, worauf sich die KSV tatsächlich vorbereiten kann. Auf den Matchplan des Gegners, aufs Personal. Und hier gab es zwei Tage vor dem Duell aus Flensburger Sicht eine Transfer-Bombe: Holstein-Ikone Patrick Herrmann ist jetzt ein Weiche-Spieler. Und der nach dem Ende seiner Zeit in Darmstadt vertragslose Rechtsverteidiger könnte direkt gegen die alte Liebe auflaufen.

„Das ist eine schöne Sache, er hat hohes Ansehen, ist ein fußballerisches Aushängeschild für Schleswig-Holstein“, sagt Werner über den Coup des Landesrivalen „Wir sind drauf gefasst, dass er auch schon gegen uns eine Rolle spielen kann.“

Überhaupt: Werner und sein Trainerteam kennen Weiche bestens, nicht nur wegen der nun 13 ehemaligen Kieler im Kader. Bei den Spielern sieht das naturgemäß anders aus. Oder sah. „Wir haben sie auf die Einzelspieler, die auf sie zukommen, vorbereitet“, sagt Werner.

Nichts soll dem Zufall überlassen werden. Dafür geht es auch um zu viel. Um die nächste Runde, um die damit verbundenen Mehreinnahmen von etwa einer Viertelmillion Euro. Um neues Selbstvertrauen nach dem schlechtesten aller denkbaren Starts in die Liga. Auch wenn Werner sagt: „Es ist ein anderer Wettbewerb.“

Und weil es ein anderer Wettbewerb ist, wird es auch eine Änderung im Tor geben. Werner hatte vor der Saison angekündigt, dass Ioannis Gelios in der Liga zwischen den Pfosten steht, Thomas Dähne dafür im Pokal ran darf. Und er hält Wort: „Es bleibt bei dem, was wir besprochen haben. Das hat Thomas sich auch durch die Auftritte in der letzten Saison und durch seine Trainingsleistungen verdient.“

Im Sturm ist derweil der Einsatz von Hólmbert Aron Fridjónsson denkbar. „,Berti’ hat das erste Mal, seit er in Kiel ist, eine Woche durchtrainieren können“, sagt Werner. „Er ist für alle Themen eine Option.“ Also auch für die Startelf. Angesichts seiner 1,95 Meter keine schlechte Idee gegen die langen Kerls aus Flensburg.