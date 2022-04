Kiel

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel will vor dem Heimspiel am Sonntag gegen den HSV seine Solidarität mit den Opfern des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ausdrücken. „Im Angesicht der erschreckenden Bilder, die uns täglich aus der Ukraine erreichen, möchten wir als Verein ein Zeichen gegen diesen Krieg und die Gewalt mitten in Europa setzen“, teilte der Klub am Donnerstag mit. Die KSV-Profis werden deshalb vor dem Nordduell ihr Aufwärmprogramm in Sondertrikots absolvieren.

Die Shirts sind in den Nationalfarben der Ukraine gehalten und mit dem Schriftzug „#StandWithUkraine“ versehen. Im Anschluss an die Partie werden alle von den Holstein-Spielern getragenen Shirts von der gesamten Mannschaft unterschrieben und am Abend nach dem Spiel, ab Sonntag 19 Uhr, für den guten Zweck online auf dem offiziellen E-Bay Account von Holstein Kiel versteigert. Der Erlös kommt Organisationen zugute, die Geflüchtete aus der Ukraine hier vor Ort in Schleswig-Holstein unterstützen.

Solidaritäts-Trikot in limitierter Auflage im Fanshop

Darüber hinaus sind die Sonder-Aufwärmshirts schon ab Freitag sowie am Spieltag gegen den HSV im Fanshop am Holstein-Stadion in limitierter Auflage für 29,95 Euro erhältlich. Auch hier geht der gesamte Erlös an den oben genannten Zweck.