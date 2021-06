Kiel

Der Urlaub ist vorbei, gut drei Wochen nach dem Relegations-Rückspiel gegen den 1. FC Köln und dem verpassten Aufstieg in die Bundesliga beginnen die Störche die Vorbereitung auf die Saison 2021/22. Am kommenden Montag und Dienstag (21./22. Juni) kommen Mannschaft und Trainerteam zu sportmedizinischer Untersuchung und Leistungsdiagnostik wieder zusammen, am Mittwoch (23. Juni) steigt das erste Mannschaftstraining.

Lesen Sie auch:Hauke Wahl ist Holstein Kiels wertvollster Spieler

Nach wie vor schwebt die Corona-Pandemie über den Dingen, daher werden Trainingseinheiten und auch die auf der Trainingsanlage in Kiel-Projensdorf geplanten Testspiele ohne Zuschauer stattfinden.

Tests auch gegen Wolfsburg und Brøndby

Neben den bereits zuvor feststehenden Spielen gegen den dänischen Erstligisten Randers FC (Freitag, 2. Juli, 15.30 Uhr in Kiel) und der Generalprobe beim Drittligisten Hallescher FC (Sonnabend, 17. Juli, voraussichtlich 14 Uhr) gab die KSV Holstein zwei weitere namhafte Testspielgegner bekannt: Am Sonnabend, 10. Juli, um 13 Uhr empfangen die Störche den zehnmaligen dänischen Meister Brøndby IF in Projensdorf, vier Tage später trifft Holstein mittlerweile beinahe traditionell auf den VfL Wolfsburg (14. Juli in Wolfsburg, Anstoßzeit noch unbekannt), den Relegationsgegner der Saison 2017/18.

Vier Tage ins Mini-Trainingslager

Im Rahmen der Spiele in Wolfsburg und in Halle wird Holstein vom 13. bis 17. Juli ein Mini-Trainingscamp beziehen. Ein großes Trainingslager wird es in diesem Sommer nicht geben.

Der erste Zweitliga-Spieltag der neuen Saison beginnt am Freitag, 23. Juli. Wer der Kieler Auftaktgegner sein wird, ist noch nicht bekannt: Die Veröffentlichung der Begegnungen und zeitgenauen Ansetzungen hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) für Freitag, 25. Juni, angekündigt.