Fußball-Zweitligist Holstein Kiel muss bei den Würzburger Kickers (So., 13.30 Uhr) nicht nur Leistungsträger Fin Bartels ersetzen, sondern auch den nach zunächst positivem Corona-Test in Quarantäne befindlichen Thomas Dähne. Coach Ole Werner ruht trotzdem in sich. Die Erfolgsstory soll weitergehen.