Holstein Kiel spielt 2:2-Unentschieden

Nürnberg

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Sonntag beim 1. FC Nürnberg große Moral bewiesen und im Kampf um den Klassenerhalt einen immens wichtigen Punkt erobert. Mit 2:0 führte der arg kriselnde und nunmehr neun Spiele in Folge sieglose Club, schien deutlich in der Erfolgsspur. Doch Janni Serra (77.) und Stefan Thesker (90.+3) belohnten die Kraftanstrengungen der Störche im Max-Morlock-Stadion mit ihren späten Treffern zum verdienten 2:2. Pech hatte vor der Pause Salih Özcan, der beim Stand von 0:1 einen Foulelfmeter verschoss (42.).

Vor dem Anpfiff gab sich Jan Sandmann aus Club-Sicht allenfalls verhalten optimistisch. Auch der ehemalige Rechtsverteidiger der Störche (86 Punktspiele zwischen 2004 und 2009) und Kieler Co-Trainer (2010 bis 2016) wusste als Angestellter der Nürnberger Scouting-Abteilung um die besondere Bedeutung dieser Partie im Kampf um den Klassenerhalt – speziell nach den jüngsten Ergebnissen des FCN: zwei Niederlagen in Folge, nur ein Zähler aus den vergangenen fünf Partien, die letzten drei davon unter Neu-Coach Jens Keller. Gar seit acht Spielen warteten die Franken auf ein Drei-Punkte-Erlebnis (drei Punkte/8:19 Tore).

Wie auswärtsstark ist Holstein Kiel wirklich?

Die Mission der Süddeutschen an diesem dritten Advent lautete unmissverständlich: Heimsieg – ohne Wenn und Aber! Gegen eine zuletzt so auswärtsstarke Kieler Mannschaft (vier Siege in fünf Partien unter Chefcoach Ole Werner), die auf Torwart Ioannis Gelios (Rückenbeschwerden) und Mittelfeld-Lenker Jonas Meffert (Rotsperre) verzichten musste. Dominik Reimann stand zwischen den KSV-Pfosten, Aleksandar Ignjovski übernahm den Part auf der Sechser-Position.

„Wer nicht kämpft, kann Nürnberg verlassen“ - diese ultimative Aufforderung, zu lesen auf einem riesigen Banner im FCN-Fan-Block, sollte den Franken gegen die Nordlichter Beine machen. Flügel verleihen im Überlebenskampf gegen Kieler Störche, die zunächst eindeutig die Flugrichtung bestimmten.

Präzision beim finalen Pass fehlte

Verunsicherung oder kluges Kalkül? Jedenfalls überließen die Gastgeber den KSV-Profis in den ersten 15 Minuten den Takt. Sie hatten zwecks Eindämmung der jüngsten Gegentor-Flut einen dichten Sperrriegel vor ihrem Hoheitsgebiet aufgebaut, nach vorne ging in der Anfangsphase nichts bei den Nürnbergern.

Gleiches galt allerdings auch für die Kieler im letzten Drittel. Hier fehlte das Auge für die entscheidende Lücke oder die Präzision beim finalen Pass. Insgesamt waren die Kombinationen der Gäste zu verschnörkelt angelegt, um hochkarätige Chancen kreieren zu können.

Und allmählich kämpften sich die Nürnberger auf Augenhöhe mit den Nordlichtern von Holstein Kiel. Fabian Schleusener (19.) verpasste nach Konter die FCN-Führung. Die folgte dann aber doch. Typisch für den Verlauf der ersten, an Höhepunkten armen Halbzeit nach einem ruhenden Ball. Asger Sörensen (38.) zirkelte die Kugel per Freistoß aus 25 Metern in den Winkel des Holstein-Gehäuses.

Die Kieler hätten prompt antworten können. Nach Klammergriff von Hanno Behrens gegen Salih Özcan entschied Schiedsrichter Timo Gerach auf Elfmeter. Statt des etatmäßigen Schützen Alexander Mühling nahm sich der Gefoulte selbst die Kugel. Und schoss den Ball vom Punkt derart unplatziert, dass FCN-Keeper Felix Dornebusch abwehren konnte (42.).

Ballbesitzplus für Holstein Kiel zur Halbzeit

Die Kieler hatten beim Pausengang zwar ein Ballbesitzplus von 68:32 Prozent, der Vorsprung indes lag auf Seiten der sich weiter vor heimischer Kulisse auf Gegenstöße reduzierenden Nürnberger. Getreu dem im Abstiegskampf angemessenen Motto: Ergebnis gleich Erlebnis!

Nach Wiederbeginn das gleiche Bild. Allerdings entwickelten die Norddeutschen nun etwas mehr Zug zum gegnerischen Tor. Janni Serra (54.) ließ eine Halbchance liegen. Sturm-Kollege „Emma“ Iyoha verpasst keine 60 Sekunden später aus zwölf Metern den Ausgleich.

Der Auftakt zum Kieler Sturm und Drang? Mitnichten! Die Partie plätscherte – passend zum fränkischen Dauerregen – eher langweilig vor sich hin. Unterbrochen von einem Fernschuss Robin Hacks (59.). Aber dann bewies der Club doch noch den ansprechenden Mix aus Einsatz und Spielfreude. U21-Nationalspieler Hack (67.) schloss einen schnellen Gegenstoß entschlossen mit einem trockenen Schuss zum 2:0 ab. Das endgültige Ende aller Kieler Träume vom neuerlichen Auswärts-Dreier?

Janni Serra (77.) trifft - Stefan Thesker (90.+3.) gleicht aus

Noch nicht ganz. Denn Sturmspitze Serra schmetterte in der 77. Minute die Kugel nach Özcan-Pass mit fulminanter Entschlossenheit zum 1:2 ins Nürnberg Netz. Jetzt erwachte die Kieler Offensive endlich zu neuem Leben. Ein Serra-Kopfball (89.) verfehlte nur knapp das Ziel. Dann aber stockte selbst dem Nürnberger Christkindl der Atem. Mit der letzten Aktion des Spiels köpfte der aufgerückte Innenverteidiger Stefan Thesker die Kugel zum 2:2-Ausgleich ein. Ein verdienter Punkt der Moral. Bitter allerdings: Linksverteidiger "Jojo" van den Bergh fehlt zum Jahresabschluss am kommenden Sonntag in Sandhausen wegen seiner fünften Gelben Karte - kassiert in der 90. Minute.

Nürnberg: Dornebusch – Sorg, Mühl, Sörensen, Valentini – Behrens, Geis (81. Jäger) – Schleusener (83. Zrelak), Dovedan (87. Gnezda), Hack – Frey.

Holstein Kiel: Reimann – Neumann (86. Baku), Wahl, Thesker, van den Bergh – Ignjovski (62. Atanga) – Mühling, Özcan – Iyoha (81. Porath), Lee – Serra.

Schiedsrichter: Timo Gerach ( Landau) – Tore: 1:0 Sörensen (38.), 2:0 Hack (67.), 2:1 Serra (77.), 2:2 Thesker (90.+3.) – Zuschauer: 25.275 – Gelbe Karten: Schleusener/van den Bergh (5.) – Besonderes Vorkommnis: Dornebusch (FCN) pariert Foulelfmeter von Özcan (42.).

