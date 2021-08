Kiel

Die Krise des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel hat sich noch einmal verschärft. Am Samstag unterlag die Mannschaft von Trainer Ole Werner dem SSV Jahn Regensburg mit 0:3 (0:2). Die Tore für die Gäste erzielten Max Besuschkow (20. Minute) und Benedikt Gimber (40.).

Dem Kieler Julian Korb unterlief zudem ein Eigentor (58.). Kiel hat die ersten drei Saisonspiele allesamt mit 0:3 verloren und steht weiterhin am Tabellenende der 2. Bundesliga. „Das, was wir im Moment darbieten und dargeboten haben, reicht nicht, um Spiele zu gewinnen. So ehrlich muss man sein. Das muss man schonungslos ansprechen“, sagte Geschäftsführer Sport Uwe Stöver.

Guter Start von Holstein – Bartels trifft die Latte

Die Kieler fanden vor 3700 Zuschauern zunächst gut in die Partie. Fabian Reese scheiterte nach einer Flanke von Fin Bartels an der Latte. Die Gäste waren effektiver und nutzten in der 20. Spielminute gleich ihre erste Torchance.

Über mehrere Stationen landete der Ball im Strafraum bei Besuschkow, der zehn Meter vor dem Tor freistehend zum 0:1 traf. In der 40. Spielminute erhöhte Gimber nach einer Ecke per Kopfball dann auf 0:2.

Gimber trifft doppelt

In der zweiten Halbzeit nutzte Regensburg einen Ballverlust von Fabian Reese konsequent zum 3:0. Konrad Faber bediente per Flanke Gimber, dessen Schuss von dem eingewechselten Kieler Korb unhaltbar ins eigene Tor abgefälscht wurde. Fin Bartels ließ in der 80. Spielminute die große Chance auf das erste Saisontor der Kieler ungenutzt, als er aus kurzer Distanz knapp am Pfosten vorbeischoss.

Reaktionen zum Spiel

„Das Ergebnis fällt insgesamt zu hoch aus“, urteilte der enttäuschte Holstein-Trainer Ole Werner. „Wir haben einen guten Start in das Spiel gefunden und hatten klare Möglichkeiten. Wir müssen aber auch festhalten, dass es uns an Konsequenz fehlt in der Art und Weise, wie wir verteidigen. Zwei Mal kam der Gegner sehr unbedrängt in unserem Strafraum zum Abschluss.“

So geht es für Holstein weiter

Viel Zeit bleibt den Störchen nicht, um den nächsten Rückschlag zu verkraften. Schon am Freitag steht für die KSV Holstein das Auswärtsspiel bei der Fortuna aus Düsseldorf an, die am Samstag mit 0:2 beim 1. FC Nürnberg unterlagen.

