Kiel

Seit Wochen hatte die Deutsche Fußball-Liga (DFL) im Internet auf diesen Tag hingetrommelt, die Spannung per Countdown hochgehalten: die Veröffentlichung des Spielplans der Ersten und Zweiten Bundesliga für die Saison 2021/22 als Event. Am Freitag um 12 Uhr war es dann so weit.

Und exakt vier Wochen vor dem Start der neuen Zweitliga-Spielzeit weiß nun auch Holstein Kiel, wann die Reise wo hingeht. Zum Auftakt gibt es direkt einen Nord-Kracher für die Störche: Am 1. Spieltag, den Absteiger Schalke 04 und der Hamburger SV mit dem Aufeinandertreffen zweier vermeintlicher Aufstiegsfavoriten eröffnen, gastiert die KSV am Millerntor beim FC St. Pauli (24./25. Juli, noch keine zeitgenaue Terminierung).

Spielplan für Holstein Kiel: Ein Herbst im Zeichen heißer Nordduelle

Es geht knackig weiter: Am 2. Spieltag (30. Juli bis 1. August) empfängt Holstein Kiel mit Schalke 04 den womöglich größten Brocken im Unterhaus, ehe es am 3. Spieltag (13. bis 15. August) mit dem Heimspiel gegen Jahn Regensburg etwas ruhiger wird. Die Augen werden an diesem Spieltag eher nach Hamburg gerichtet sein, wo das Derby zwischen St. Pauli und dem HSV ansteht. Danach geht es für die KSV zu Fortuna Düsseldorf (4. Spieltag, 20. bis 22. August).

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach der Länderspielpause kann sich die Liga indes auf das "echte" Nordderby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV freuen (7. Spieltag, 17. bis 19. September), die KSV hat am selben Spieltag Heimspiel gegen Hannover 96. Am 10. Spieltag (1. bis 3. Oktober) gibt es für Holstein dann das Ostsee-Duell mit Aufsteiger Hansa Rostock, am 12. Spieltag (29. bis 31. Oktober) geht es zum HSV um die Ex-Störche Tim Walter und Jonas Meffert.

Holstein Kiel trifft im Saisonfinale auf Nürnberg und Sandhausen

Am 15. Spieltag (26. bis 28. November) ist es dann so weit: Es kommt zum ersten Liga-Duell seit Jahrzehnten mit dem SV Werder Bremen. Die Hanseaten gastieren im Holstein-Stadion - dementsprechend geht es für die KSV am 32. Spieltag Ende April 2022 ins Weserstadion. Hinrunde und Rückrunde enden für Holstein jeweils mit Spielen gegen den 1. FC Nürnberg und den SV Sandhausen.

Spielplan Holstein Kiel Saison 2021/22, Termine Fußball-2. Bundesliga, Männer

1. Spieltag: Sonntag, 25.07.2021: FC St. Pauli-Holstein Kiel

2. Spieltag: Sonntag, 01.08.2021: Holstein Kiel-FC Schalke 04

3. Spieltag: Sonntag, 15.08.2021: Holstein Kiel-Jahn Regensburg

4. Spieltag: Sonntag, 22.08.2021: Fortuna Düsseldorf-Holstein Kiel

5. Spieltag: Sonntag, 29.08.2021: Holstein Kiel-Erzgebirge Aue

6. Spieltag: Sonntag, 12.09.2021: Karlsruher SC-Holstein Kiel

7. Spieltag: Sonntag, 19.09.2021: Holstein Kiel-Hannover 96

8. Spieltag: Sonntag, 26.09.2021: SC Paderborn 07-Holstein Kiel

9. Spieltag: Sonntag, 03.10.2021: Holstein Kiel-Hansa Rostock

10. Spieltag: Sonntag, 17.10.2021: FC Ingolstadt 04-Holstein Kiel

11. Spieltag: Sonntag, 24.10.2021: Holstein Kiel-Darmstadt 98

12. Spieltag: Sonntag, 31.10.2021: Hamburger SV-Holstein Kiel

13. Spieltag: Sonntag, 07.11.2021: Holstein Kiel-Dynamo Dresden

14. Spieltag: Sonntag, 21.11.2021: 1. FC Heidenheim-Holstein Kiel

15. Spieltag: Sonntag, 28.11.2021: Holstein Kiel-Werder Bremen

16. Spieltag: Sonntag, 05.12.2021: 1. FC Nürnberg-Holstein Kiel

17. Spieltag: Sonntag, 12.12.2021: Holstein Kiel-SV Sandhausen

18. Spieltag: Sonntag, 19.12.2021: Holstein Kiel-FC St. Pauli

19. Spieltag: Sonntag, 16.01.2022: Schalke 04-Holstein Kiel

20. Spieltag: Sonntag, 23.01.2022: Jahn Regensburg-Holstein Kiel

21. Spieltag: Sonntag, 06.02.2022: Holstein Kiel-Fortuna Düsseldorf

22. Spieltag: Sonntag, 13.02.2022: Erzgebirge Aue-Holstein Kiel

23. Spieltag: Sonntag, 20.02.2022: Holstein Kiel-Karlsruher SC

24. Spieltag: Sonntag, 27.02.2022: Hannover 96-Holstein Kiel

25. Spieltag: Sonntag, 06.03.2022: Holstein Kiel-SC Paderborn

26. Spieltag: Sonntag, 13.03.2022: Hansa Rostock-Holstein Kiel

27. Spieltag: Sonntag, 20.03.2022: Holstein Kiel-FC Ingolstadt 04

28. Spieltag: Sonntag, 03.04.2022: Darmstadt 98-Holstein Kiel

29. Spieltag: Sonntag, 10.04.2022: Holstein Kiel-Hamburger SV

30. Spieltag: Sonntag, 17.04.2022: Dynamo Dresden-Holstein Kiel

31. Spieltag: Sonntag, 24.04.2022: Holstein Kiel-1. FC Heidenheim

32. Spieltag: Samstag, 30.04.2022: Werder Bremen-Holstein Kiel

33. Spieltag: Sonntag, 08.05.2022: Holstein Kiel-1. FC Nürnberg

34. Spieltag: Sonntag, 15.05.2022, 15.30 Uhr: SV Sandhausen-Holstein Kiel