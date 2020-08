Kiel

Zwischen dem 19. und 21. September wird die KSV Holstein zum Start in die Saison 2020/21 Bundesliga-Absteiger SC Paderborn im Holstein-Stadion begrüßen. Genau terminiert ist das Spiel noch nicht - lediglich die ersten beiden Partien des Auftaktwochenendes stehen fest: Die neue Spielzeit eröffnet der Hamburger SV mit einem Heimspiel gegen den zweiten Absteiger Fortuna Düsseldorf sowie der SSV Jahn Regensburg mit einem Heimspiel gegen den Fast-Absteiger 1. FC Nürnberg. Beide Spiele werden am Freitag, 18. September, um 18.30 Uhr angepfiffen.

Die erste Auswärtsreise führt die Störche zwischen dem 25. und 28. September zum Aufsteiger Eintracht Braunschweig. An Spieltag Nummer sieben (6. bis 9. November) gastiert der HSV an der Förde, drei Wochen später tritt die KSV bei Hannover 96 an (27. bis 30. November). Das letzte Spiel des Jahres 2020 führt Holstein auf die weite Tour zum SV Sandhausen (18. bis 21. Dezember).

Eine Winterpause gibt es in der kommenden Saison nicht, das Fußballjahr 2021 läutet die KSV mit einem echten Nordkracher-Doppelpack ein: Zwischen dem 2. und 4. Januar heißt der Kieler Heimspielgegner VfL Osnabrück, zwischen dem 8. und 11. Januar steigt am Hamburger Millerntor das Hinspiel-Duell gegen den FC St. Pauli. Die erste Halbserie beschließt Holstein mit einem Auswärtsspiel in Darmstadt (22. bis 24. Januar) - was gleichzeitig bedeutet, dass die KSV zum Saisonabschluss Heimrecht genießt, wenn die Lilien am Pfingstsonntag, 23. Mai, um 15.30 Uhr an der Förde gastieren.

Der Rückrundenauftakt in Paderborn ist auf 26. bis 28. Januar terminiert, zwischen dem 5. und 8. März müssen die Störche im Hamburger Volkspark ran. Zwischen dem 23. und 26. April steht das Auswärtsspiel in Osnabrück auf dem Programm, das Rückspiel gegen den FC St. Pauli steigt zwischen dem 7. und 10. Mai.

