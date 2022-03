Kiel

Sonnabends auswärts in Darmstadt und Dresden, dazwischen das Nordduell im Holstein-Stadion gegen den Hamburger SV am Sonntagnachmittag – das ergaben die zeitgenauen Ansetzungen der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Donnerstag für die Spieltage 28 bis 30.

Nach der Länderspielpause am letzten März-Wochenende geht es für die Störche am Sonnabend, 2. April, um 13.30 Uhr mit einem Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98 weiter. Dann steht das Nordduell gegen den Hamburger SV auf dem Programm, das am Sonntag, 10. April, um 13.30 Uhr im Holstein-Stadion angepfiffen wird. Am Sonnabend, 16. April, um 13.30 Uhr ist die Mannschaft von KSV-Trainer Marcel Rapp bei Dynamo Dresden zu Gast.

Die Spiele von Holstein Kiel im Überblick:

28. Spieltag: Sonnabend, 2. April, 13.30 Uhr: SV Darmstadt 98 – Holstein Kiel

29. Spieltag: Sonntag, 10. April, 13.30 Uhr: Holstein Kiel – Hamburger SV

30. Spieltag: Sonnabend, 16. April, 13.30 Uhr: Dynamo Dresden – Holstein Kiel