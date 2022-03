Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Donnerstag die Spieltage 28 bis 30 in der Zweiten Fußball-Bundesliga zeitgenau terminiert. Für Holstein Kiel steht im April zunächst kein Abendspiel an. Das Nordduell gegen den Hamburger SV wird am Sonntag, 13.30 Uhr, angepfiffen.