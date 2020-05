Geisterspiele: "Einige brauchen die große Bühne"

Münster/Kiel

Wie komisch sind Geisterspiele für Fußballer, die sonst vor Zehntausenden auflaufen? Und wie wichtig ist mentale Vorbereitung?

Prof. Bernd Strauß: Professionelle sportpsychologische Beratung und Unterstützung sind immer zentraler Baustein im Leistungssport, sollten es jedenfalls sein. Und in dieser für alle völlig neuen Situation noch einmal besonders wichtig, um die übliche Leistungsfähigkeit abzurufen, aber auch um die neuen Herausforderungen fokussiert und psychisch stabil zu bewältigen. Die wenigsten Spieler haben Erfahrung mit Geisterspielen. Am ehesten noch in Freundschaftsspielen, die nicht gut besucht waren – aber das ist nicht das Gleiche. Es müssen ganz neue Routinen und Automatismen aufgebaut werden.

Anzeige

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Wie spielt es sich mit Ansteckungsgefahr und den vielen Hygieneregeln im Hinterkopf?

Weitere KN+ Artikel

Jeder wird das unterschiedlich verarbeiten. Es sind keine „normalen“ Geisterspiele, wie es sie schon vereinzelt in der Bundesliga gab. Alle müssen sich an neue Regeln und einen atypischen Ablauf gewöhnen, von der Vorbereitung über die Anreise bis zum Spiel selbst. Der Umgang mit Hygieneregeln muss trainiert und automatisiert werden, damit diese Aspekte nicht zu viel Aufmerksamkeit binden, sondern die Spieler fokussiert auf das Spiel und die Aufgabe bleiben. Einige Spieler werden die Ansteckungsgefahr und die Dynamik der gesamten Corona-Situation als belastend empfinden, für andere spielt das eine untergeordnete Rolle. Wichtig ist, dass alles von vornherein angesprochen und wenn möglich sportpsychologisch begleitet wird. Wer in mentaler Vorbereitung geübter ist, etwa durch etabliertes Mentaltraining, hat einen Startvorteil.

Lesen Sie auch:So läuft Holsteins Hotel-Quarantäne

Wird den gastgebenden Teams ohne Fans der Heimvorteil genommen? Und spielt die Stadiongröße dabei eine Rolle? Ein leerer Signal-Iduna-Park in Dortmund ist wohl „gespenstischer“ als ein leeres Holstein-Stadion.

Der Heimvorteil ist ein Phänomen, aber kein Naturgesetz. Zwar werden immer noch mehr Spiele zu Hause gewonnen als verloren, aber in den letzten Jahrzehnten immer weniger. Bezieht man die Unentschieden mit ein, werden seit einigen Jahren auch nicht mehr als 50 Prozent der Heimspiele, sondern zuweilen deutlich weniger gewonnen. Der Heimvorteil sinkt in der Liga, aber auch weltweit seit den 1980er-Jahren. Zahlreiche Untersuchungen der vergangenen Jahrzehnte machen deutlich, dass Zuschauer nur geringen Einfluss auf das Endergebnis haben. Wohlgemerkt auf das Endergebnis – auf spezifische Leistungen, Verhalten und Emotionen können sie große Auswirkungen haben.

Das ist unser Experte Prof. Dr. Bernd Strauß, geboren 1959 in Itzehoe, ist seit 1998 Professor für Sportpsychologie an der Universität Münster. Zuvor studierte, promovierte und habilitierte (Thema: „Wenn Fans ihre Mannschaft zur Niederlage klatschen...“) er an der Uni Kiel. Seit mehr als 20 Jahren forscht Strauß über das Spannungsfeld aus Fans und Sportlern. Seit 2016 ist er stellvertretender Präsident des Volleyballklubs USC Münster, dessen Frauen in der Bundesliga spielen.

Ich kann als Fan meiner Mannschaft nicht zum Sieg verhelfen?

Doch, mittelbar schon. Das Gefühl, zu Hause zu sein, spielt für den Heimvorteil eine große Rolle, und Zuschauer können dies den Spielern im Stadion vermitteln. Hinzu kommen Faktoren wie Vertrautheit mit der Spielstätte und das Vertrauen auf bekannte Abläufe und Routinen. Aber Einflüsse von Zuschauern betreffen immer beide Mannschaften. Und mögliche positive Effekte auf Anstrengung und Motivation werden manchmal an anderer Stelle durch Beeinträchtigungen bei Präzision und Koordination aufgehoben. Untersuchungen zu „normalen“ Geisterspielen, etwa in der Serie A, haben gezeigt, dass es keinen Ergebnis-Unterschied machte, ob Zuschauer anwesend waren oder nicht. Eine Prognose für die jetzige Situation ist trotzdem extrem schwierig, weil sie einzigartig ist. Das ist wissenschaftlich betrachtet sehr spannend, aber erst im Nachhinein analysierbar.

Lesen Sie auch:Das gilt für die Heim-Geisterspiele von Holstein Kiel

Wagen wir dennoch eine Prognose: Wird es weniger Emotionen im Spiel geben?

Zuschauer haben zwar eine Orientierungsfunktion durch die Geräuschkulisse und den Lärm, das Feedback, das von ihnen kommt. Aber die Beziehung zwischen Spieler und Zuschauer ist beidseitig. Nicht nur Fans können Emotionen auf dem Platz unterstützen, sondern die Spieler und ihr Verhalten sind häufig Ursache für die Emotionen auf den Rängen. Insofern vermute ich, dass die Emotionen auf dem Platz etwas reduzierter sind als sonst, aber trotzdem in hohem Maße noch vorhanden.

Aber wird das für Teams, die „über die Leidenschaft ins Spiel kommen“, schwieriger? Oder anders herum: Wird es die KSV Holstein als technisch sehr versierte Mannschaft leichter haben?

Ein Hochschaukeln von Emotionen, wie es in einem vollen Stadion der Fall sein kann, wird es wahrscheinlich seltener geben. Aber ich finde es generell schwierig, Mannschaften über diese Zuschreibungen zu unterscheiden. Alle Teams müssen für den Erfolg in gleicher Weise anstrengungsbereit sein. Es spielt sich eher auf individueller Ebene ab: Es gibt Spieler, die brauchen die große Bühne, andere empfinden sie an der einen oder anderen Stelle als Druck. In anderen Sportarten – etwa in der Volleyball-Bundesliga der Frauen – wird nicht immer vor ausverkauftem Haus gespielt und dennoch sehr guter Sport geboten.

Und wie werden Geisterspiele für Fans sein, die sonst im Stadion mitfiebern?

Fan-Sein und Anwesenheit im Stadion erzeugen Gemeinsamkeit und Identität. Das kann aktuell nicht gelebt werden. Ich denke daher, dass viele Fans sich freuen, ihre Mannschaft zu sehen, aber auch große Wehmut dabei ist. Es ist zu hoffen, dass das nur vorübergehend ist, denn Fans sind das ganz Wesentliche eines Fußballspiels. Ich will mir nicht vorstellen, wie es wäre, eine gesamte Saison so zu spielen. Der Zustand ist hinzunehmen, weil die Hoffnung besteht, in Zukunft wieder den Fußball von früher zu haben. Und ich stimme meinem Kollegen Hans-Dieter Hermann (Sportpsychologe der Fußball-Nationalmannschaft, d. Red.) zu: Diese Spiele werden Geschichte schreiben.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Mehr zu Holstein Kiel lesen Sie hier.