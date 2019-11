Zwei Jahre spielte David Kinsombi in der Zweiten Fußball-Bundesliga für Holstein Kiel, war in der vergangenen Saison Kapitän - und ging dann zum Hamburger SV. Am Sonnabend (13 Uhr) kehrt er an die Förde zurück. Für Kinsombi ist es die zweite Begegnung mit der Vergangenheit innerhalb weniger Tage.