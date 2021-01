Kiel

Nach zwei freien Tagen nimmt Holstein Kiel am Mittwoch die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel in der Zweiten Fußball-Bundesliga bei Darmstadt 98 (So., 13.30 Uhr) auf. Auf dem Lehrplan für die kommenden Tage dürfte vor allem eines auftauchen: defensive Standards. Gegen den Karlsruher SC (2:3) haben die Nachlässigkeiten der Störche bei ruhenden Bällen des Gegners wertvolle Punkte gekostet. Ein teures Versäumnis.

„Wir waren sehr unaufmerksam und haben es dem Gegner viel zu einfach gemacht“, sagte Flügelstürmer Fabian Reese nach dem Spiel verärgert. Sein Trainer Ole Werner analysierte, man habe es „im Strafraum einfach schlecht verteidigt. Der KSC hat eine seiner großen Stärken ausgespielt.“ Deutlich wurde Doppeltorschütze Janni Serra: „Das ist Dummheit.“

Der Frust saß tief, denn die KSV wusste, dass Karlsruhe auf solche Situationen lauern würde. Das 0:2 fiel nach einem Eckball, als der KSC von einem Stellungsfehler am langen Pfosten profitierte, die Störche ihre Raumdeckung preisgaben, Marco Thiede so den Treffer zum Pausenstand ermöglichten (45.). Fünf Minuten vor Schluss gab Holstein dann den möglichen Punktgewinn aus der Hand: Freistoß KSC von der rechten Seite, keine Ordnung im Zentrum, Kopfball Robin Bormuth – 2:3 (85.).

„Wir werden in dem Bereich zulegen müssen, wenn wir ins Punkten kommen wollen“, sagte Werner, der die Standardschwäche zu Recht nicht an einzelnen Spielern festmachte, sondern von einem „grundsätzlichen Problem“ sprach.

Nicht zum ersten Mal hat die KSV in dieser Saison Gegentore nach Standards kassiert. Zwei direkt verwandelte gegnerische Freistöße in der Liga gegen den VfL Osnabrück und im DFB-Pokal gegen die Bayern, Gegentreffer nach Freistoß-Flanken gegen Regensburg und Fürth, nach Ecken gegen Bochum, den Hamburger SV und Rielasingen-Arlen in der ersten Pokalrunde, dazu das Last-Minute-2:2 gegen Heidenheim nach Einwurf – ruht der Ball, kommt Unruhe auf.

Spielerisch ist Holstein Kiel seinen Kontrahenten häufig überlegen, erhöht durch seine taktische und individuelle Qualität die Aussicht auf Erfolg aus dem Spiel heraus. Das ist aber eben nicht alles. „So ist Fußball“, sagte Alexander Mühling nach der KSC-Pleite, „Standardsituationen gehören dazu.“

Die Störche tun gut daran, diese Baustelle nun geschlossen zu bekommen. Am besten schon bis Sonntag: Darmstadt hat nach Standards schon achtmal getroffen. Ein überragender Wert.