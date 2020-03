Das bedeutet der Coronavirus-Fall für Holstein Kiel

Kiel

18.20 Uhr am Sonnabend. Eigentlich wären sie jetzt wieder auf dem Rückweg. Aber die Störche sind längst zu Hause. Das Auswärtsspiel in der Zweiten Fußball-Bundesliga beim SSV Jahn Regensburg? Tags zuvor abgesagt. Die Ausbreitung des Coronavirus hat den Sport lahmgelegt, und damit auch Holstein Kiel.

Und seit Sonnabend, 18.20 Uhr ist bei der KSV endgültig nichts mehr normal: Der Verein verbreitet die Meldung, dass Stefan Thesker positiv auf das Virus getestet wurde. Der fünfte Fall im deutschen Profifußball trifft also ausgerechnet Holstein.

Eine Schock-Nachricht, nach der das Trainingszentrum in Projensdorf praktisch still steht. Thesker hatte am Morgen über verdächtige Symptome geklagt und wurde dann umgehend getestet. „Ich habe leichte grippeähnliche Beschwerden. Ansonsten geht es mir gut“, ließ der an Covid-19 erkrankte Profi am Sonntag verlautbaren.

Mitarbeiter der Geschäftsstelle sind nicht betroffen

Der 28-Jährige ist der nächste deutsche Fußballer nach Timo Hübers, Jannes Horn (beide Hannover 94), Fabian Nürnberger ( 1. FC Nürnberg) und Luca Kilian ( SC Paderborn), den es aus den oberen beiden Ligen erwischt hat.

Für Personen, die seit Donnerstag in einem engeren Kontakt mit dem Innenverteidiger standen, heißt das: 14 Tage häusliche Quarantäne. Die behördliche Anordnung betrifft die gesamte Mannschaft, das Trainerteam und Teile des Funktionsteams. Mitarbeiter der Geschäftsstelle sind nicht betroffen, da der Profikader schon seit Mittwoch im Zuge weitreichender Maßnahmen der KSV als eigenständige Gruppe isoliert agierte.

Die sportliche Abteilung ist nunmehr aber in der Zwangspause. „Am Sonnabend gab es für die, die es nutzen wollten, Athletiktraining plus Behandlung. Am Montag wären dann die Rekonvaleszenten wieder eingestiegen – aber das hat sich nun erst einmal erledigt“, sagt Cheftrainer Ole Werner. „Wie es weitergeht, kann man aktuell nicht seriös beantworten.“

Coronavirus-Quarantäne: Holstein Kiel auf dem Hometrainer

Irgendwie muss und wird es aber weitergehen, deshalb heißt es für die Störche auch im heimischen Nest: ansatzweise in Form bleiben. „Die Spieler bekommen von unseren Athletiktrainern Pläne und Übungen an die Hand, die sie zu Hause umsetzen können“, sagt Werner. „So versuchen wir, den Fitnesszustand über die nächsten zwei Wochen so gut es geht aufrechtzuerhalten.“

Ab auf den Hometrainer, also. Um auf den Punkt da zu sein – ja, wofür überhaupt? Von Tag zu Tag wird die Situation unübersichtlicher. Und mit jedem Tag kommen neue denkbare Szenarien hinzu, wie es jetzt weitergehen kann. Für einige Wochen wird das gesellschaftliche Leben und damit auch der Fußball stillstehen, das ist klar. Ob und in welcher Form danach der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann, ist ungewiss. Gibt es vielleicht sogar den Saison-Abbruch? Heute kommen die 36 Klubs bei der DFL zu einer Sondersitzung zusammen.

„Aufgrund der sehr dynamischen Lage kann ich mir schwer vorstellen, dass eine endgültige Entscheidung getroffen werden kann“, sagt Werner. „Es ist aber absolut sinnvoll, dass die Vereine sich untereinander abstimmen.“ Zu was das führt, weiß niemand. Weil auch niemand weiß, wann die Maßnahmen zur Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus durchschlagen. Einstweilen ist die Gesellschaft in einer Lage, für die es keine Blaupause gibt.

Ole Werners Trainer-Ausbildung ruht bis auf Weiteres

„Weder im Fußball noch im normalen Leben ist die Situation für mich im Moment greifbar. Aber es wird einem mehr und mehr bewusst, dass es für den Sport eine Tragweite mit extrem großen Konsequenzen hat“, sagt Werner, der ahnt: „Wir alle werden Solidarität und Kompromissbereitschaft aufbringen müssen.“

Der faule Kompromiss der DFL, den 26. Spieltag blind durchzudrücken und dann die Saison auszusetzen, ist jedenfalls krachend gescheitert. Am Freitagnachmittag fiel der auch aus finanziellen Erwägungen erdachte Plan, vor leeren Rängen zu spielen, in sich zusammen. Da war der Holstein-Tross schon fast im Luftraum über Bayern. „Kurz nach unserer Landung haben wir erfahren, dass der Spieltag abgesagt ist“, sagt Werner. „Das ist unglücklich gelaufen, aber es war die absolut richtige Entscheidung. Das zeigt, wie kompliziert sich die Lage darstellt, die ja für alle Beteiligten neu ist.“

Für ihn geht es nun ebenso wie für seine Mannschaft und seinen Stab in Quarantäne. Zwei Wochen abgeschnitten von der Außenwelt. In der aber sowieso alles ruht, was mit Fußball zu tun hat. So auch Werners Trainerausbildung in Hennef, die in dieser Woche eigentlich in die ganz heiße Phase eingetreten wäre. „Die Prüfungen sind bis auf Weiteres verschoben“, sagt Werner. „Erforderliche Texte, meine Hausarbeit und den Praktikumsbericht schicke ich online ein.“ Holstein Kiel im Home-Office. Historisch.

