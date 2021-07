Kiel

Die Fußstapfen, die Jae-Sung Lee bei Holstein Kiel hinterlassen hat, sind nicht gerade klein. In sie soll nun einer treten, den man für diese Position gar nicht wirklich auf dem Schirm hatte, dessen Name aber klangvoll ist: Steven Skrzybski, Neuzugang beim Fußball-Zweitligisten, ablösefrei von Schalke 04 an die Förde gekommen – und der auserkorene Achter. Der neue Lee.

Doch mit solchen Bezeichnungen schlägt sich Skrzybski, 28, gar nicht erst groß herum. „Ich bin kein Fan von Vergleichen“, sagt er. „Jeder hat seinen eigenen Spielstil. Ich versuche einfach, der Mannschaft mit meinen Qualitäten so gut wie möglich zu helfen.“

„Ich glaube, dass diese Position ganz gut zu mir passt“

Dass er die aus dem Mittelfeldzentrum heraus entfalten könnte, liegt bei seinem Profil nicht unbedingt auf der Hand: Der gebürtige Berliner, bei Union Berlin großgeworden, ist eher als Flügelspieler oder Sturmspitze bekannt. Trotzdem sagt er: „Ich glaube, dass diese Position ganz gut zu mir passt.“

Auch zwischen ihm und der KSV scheint es zu passen. Vom ersten Kontakt an. „Ich hatte gute Gespräche mit dem Trainer – und drei, vier Tage später war schon eine Einigung da. Das stimmt mich sehr positiv“, sagt Skrzybski über den Austausch mit Ole Werner, der seinen Neuen am Montag gemeinsam mit Sportchef Uwe Stöver aus dem Hut zauberte.

Schalkes Abstieg hat für Skrzybski alles verändert

Dass Skrzybski überhaupt in Kiel anheuern, dass er seinen bisherigen Verein verlassen würde, war dabei so gar nicht geplant. Aber der Abstieg von Schalke aus der Bundesliga hat alles verändert. Der Rechtsfuß hatte eigentlich gerne bleiben wollen bei jenem Klub, zu dem er 2018 gekommen war, für den er Champions League gespielt hatte, dann aber nach seiner Rückkehr von einer halbjährigen Leihe nach Düsseldorf mit der Mannschaft in der vergangenen Saison in einen beispiellosen Strudel geraten war. Mit dem finalen Total-Crash. Beim Neuaufbau sollen nun andere helfen.

Skrzybski berichtet von guten, offenen Gesprächen. Aber: „Peter Knäbel (Schalker Sportvorstand, d. Red.) wollte einen Komplett-Umbruch machen. Ich habe dafür Verständnis.“ Er sei froh über seine Zeit bei jenem Klub, für den er schon seit Kindertagen geschwärmt hatte. „Aber ich freue mich jetzt auf den sportlichen Neuanfang.“

Steven Skrzybski Geburtsdatum: 18. November 1992 Geburtsort: Berlin Größe: 1,74 Meter Position: Mittelfeld/Angriff Bisherige Vereine: SG Stern Kaulsdorf (Jugend), 1. FC Union Berlin (2001 bis 2018), FC Schalke 04 (2018 bis 2021), Fortuna Düsseldorf (2020/Leihe), Holstein Kiel (seit 2021).

Steven Skzrybski, er will zurück ins Jetzt, das Schalker Abstiegstrauma hinter sich lassen. „Ich habe gebraucht, um das zu verdauen. Aber ich habe die Pause so gut es geht genutzt, um mich zu resetten. Es geht für mich nur noch vorwärts“, sagt er. Vorwärts in eine neue Aufgabe. In eine Liga, in der er seine beste Zeit erlebt hat.

Bei Union debütierte er 2010 als gerade einmal 17-Jähriger in der Zweiten Liga, absolvierte bis 2018 136 Spiele im Unterhaus für die Köpenicker, schoss in seiner finalen Spielzeit 2017/18 starke 14 Tore, drei davon gegen die KSV. Besser war in jenem Jahr nur einer: Holsteins Marvin Ducksch (18). Der beste Skrzybski aller Zeiten. Ein Niveau, an das er weder auf Schalke noch in Düsseldorf heranreichen sollte.

„Von den Zahlen her war es nicht die Blütezeit in den letzten Jahren“, sagt Skzrybski über ein wechselhaftes Kapitel. „Aber ich konnte vor allem mental einiges mitnehmen. Ich glaube, dass das der Mannschaft helfen kann.“

Kohlmann als Wechselgrund? „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass er keine Rolle gespielt hat“

Einer Mannschaft, die ihm im Übrigen nicht gänzlich unbekannt ist. Mit Fabian Reese hat er zeitweise in Gelsenkirchen gespielt – und in Co-Trainer Patrick Kohlmann, bis 2014 Profi bei Union, einen Förderer der ersten Stunde.

„,Kohle’ hat mich damals bei Union in meinen Anfängen stark unterstützt. Der Kontakt ist nie abgerissen, darüber bin ich sehr froh“, sagt Skrzybski. War Kohlmann vielleicht sogar ein Grund für den Schritt nach Kiel? „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass er keine Rolle gespielt hat.“

Nun wächst also das zusammen, von dem man vielleicht einmal sagen wird, dass es zusammengehört. Skrzybski und Kohlmann, Skrzybski und seine neue Position. Skrzybski und Holstein Kiel.