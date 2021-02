Nach dem 8:7-Sieg im DFB-Pokal am Dienstagabend gegen Darmstadt 98 hatte KSV-Routinier Fin Bartels die passende Antwort. "Der Pokal-Wahnsinn geht weiter", lachte der 33-Jährige unde wünscht sich in der nächsten Runde den SV Werder Bremen. "Sofern sie denn ihr Spiel gewinnen", so Bartels.