Nach der 1:2-Niederlage am Montagabend vor 29.546 Zuschauern am Millerntor gegen den FC St. Pauli war KSV-Coach André Schubert mit der Leistung seines Teams nicht unzufrieden. Die Tore in dem stimmungsgeladenen Derby erzielten Lawrence (50.) und Conteh (66.) und Makana Baku (81.).