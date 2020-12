Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Sonnabend in Regensburg mit 3:2 gewonnen und die Tabellenführung zurückerobert. Der überragende Fin Bartels war nach dem Schlusspfiff überglücklich. "Es war ein harter Fight über die 90 Minuten", so der 33-jährige Flügelspieler.