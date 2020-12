Nach dem 3:1-Sieg am Freitagabend im Spitzenspiel gegen den VfL Bochum war KSV-Mittelfeldmotor Alexander Mühling mit der Leistung in der ersten Halbzeit nicht zufrieden. "Das war eine schwere Geburt", so der 28-Jährige, der dann aber von einem verdienten Sieg sprach.