"Das erträumt man sich", so Jannik Dehm

Stimmen zum 3:2-Sieg gegen den VfB Stuttgart:

Jannik Dehm (KSV-Akteur mit tollem Comeback): Ich war ja in Regensburg schon ein Teil des Kaders. Das hat mich zu dem Zeitpunkt schon sehr gefreut, einfach das Vertrauen des Trainerteams und der Mannschaft zu spüren. Das habe ich dann mit in die Trainingswoche genommen und habe mich letzte Woche gut gefühlt. Natürlich hofft man nach so einer langen Verletzungspause schnell wieder in die Abläufe zurückzukommen. Ich habe jetzt am Wochenende auf meine Chance gehofft. Das das mit einem Tor funktioniert hätte ich so jetzt nicht gedacht. Mein erstes Zweitligator nach dem Comeback und so langer Zeit ist natürlich was, was man sich erträumt. Schade nur, dass keine Fans im Stadion waren, das hätte das Ganze noch etwas emotionaler gemacht. Mein Tor ist aber nur ein Teil der Mannschaftsleistung heute.

Emmanuel Iyoha (KSV-Torschütze zum 1:0): Wir haben hinten ein paar Anfälligkeiten gezeigt. Wir müssen versuchen, so ein Spiel einmal sauber runterzuspielen. Unsere Chancen haben wir zielstrebig genutzt. Für einen Stürmer ist es natürlich ein super Gefühl, wenn man trifft. Wir haben heute viele Wege gemacht.

Alexander Mühling (Mittelfeldspieler der Kieler Störche): Ich glaube, beide Mannschaften hatten genügend Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. Ich bin froh, dass wir die Punkte heute behalten haben.

