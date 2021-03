Nach dem 1:1-Unentschieden am Mittwoch beim Hamburger SV wusste KSV-Kapitän Hauke Wahl, bei wem er sich bedanken konnte. "Wir hatten in einigen Situationen etwas Glück und einen überragenden Torwart", so der 26-Jährige. "Einen Punkt beim HSV, damit können wir leben", fügte Fin Bartels hinzu.