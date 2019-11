Ole Werner: "Wir sind bestraft worden"

Kiel

Ole Werner (Chefcoach Holstein Kiel): Wir sind enttäuscht und haben zwei Punkte liegenlassen. Wir können kein Ergebnis verteidigen, sondern müssen aktiv am Spielgeschehen teilnehmen. Das haben wir in der Endphase des Spiels nicht geschaft und sind auf den letzten Metern böse bestraft worden. Vor dem Spiel hätte ich mich über ein Unentschieden gefreut, aber jetzt überwiegt die Enttäuschung aktuell.

Dieter Hecking (Cheftrainer HSV): Wir hatten uns vor dem Spiel viel vorgenommen, das ist unsauch sehr gut gelungen. Wir hätten in Führung gehen können, aber Holstein hat auch eine gute Chance gehabt. Für mich war die Rote Karte gegen Jatta keine Rote Karte. Es war ein normaler Zweikampf, jedoch kam in der Szene Hektik auf. Ich muss die Entscheidung akzeptieren. Das Gegentor darf so nicht passieren. Zweite Halbzeit wollten wir Holstein unter Druck setzen. Wir hatten mehr Ballbesitz, aber nicht die Durchschlagskraft entwickelt. Holstein wollte das Ergebnis verteidigen, das ist ihnen nicht gelungen.

Hauke Wahl (KSV-Kapitän): Uns haben in der 2. Halbzeit vielleicht der Mut und die Überzeugung gefehlt. Wir haben nur noch jeden Ball nach vorne geschlagen und konnten nicht für Entlastung sorgen. Dann kann es immer sein, dass am Ende so ein Ding durchrutscht. Insgesamt haben wir gut verteidigt, aber es fehlte die Cleverness, So sind es auf jeden Fall zwei verlorene Punkte.

