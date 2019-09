Nach dem 1:1-Unentschieden im Testspiel am Donnerstagabend in der Hänsch-Arena beim Drittligisten SV Meppen sah KSV-Coach André Schubert die Begegnung als gute konditionelle Belastung. Die Tore erzielten Deniz Undav in der 27. Spielminute. Jonas Meffert gelang in der 90. Minute der Ausgleich.