Werner: "Stehen mit leeren Händen da"

Kiel

Ole Werner (Trainer KSV Holstein): Die Enttäuschung ist naturgemäß groß. Wir konnten die Führung nicht bestätigen und haben unsere Chancen nicht in Tore ummünzen können. Am Ende des Tages stehen wir nun mit leeren Händen da. Die Enttäuschung ist groß. Wir müssen jetzt in der Länderspielpause die Dinge ansprechen, die nicht gut waren. Aber ich habe auch gute Ansetze gesehen.

Mersad Selimgegovic (Cheftrainer SSV Jahn Regensburg): Wir haben nicht so gut gespielt wie in der letzten Woche, gehen aber trotzdem als Sieger vom Platz.

Hauke Wahl (KSV Holstein-Kapitän): Das heute hat nichts mit dem Trainer zu tun. Wir waren die bessere Mannschaft und haben heute einfach einen Fehler zu viel gemacht. Wir hatten mehr Ballbesitz und mehr Torchancen, die wir besser hätten nutzen müssen.

