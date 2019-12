Elmshorner steckt in der Nürnberg-Krise

Nürnberg

Immerhin ein Schleswig-Holsteiner hatte etwas zu jubeln. Der Rest guckte ein wenig enttäuscht aus der Wäsche. 23. April 2018, Holstein Kiel empfängt den 1. FC Nürnberg zum Spitzenspiel des 31. Spieltags in der Zweiten Fußball-Bundesliga. Gewinnen die Störche, ziehen sie am „Club“ vorbei und haben als Zweiter beste Chancen auf den direkten Aufstieg in die Bundesliga. Machen’s die Franken, bleibt wohl „nur“ die Relegation. Und so kommt es dann auch. Nürnberg ist zu stark für die KSV, die nach sieben Auftritten in Folge ohne Niederlage mal wieder ein Spiel verliert. Vor allem wegen ihm: Hanno Behrens, gebürtiger Elmshorner.

Behrens, einer der besten Zweitligaprofis der Saison 2017/18, trifft gleich zweimal, erzielt den 2:1-Führungstreffer und den 3:1-Endstand. Die Saisontore zwölf und 13 von am Ende insgesamt 14 für den Mittelfeldspieler. Es ist sein Tag.

„Der Sieg in Kiel war der entscheidende Schritt zum Aufstieg. Für mich war es doppelt schön wegen meiner beiden Tore, zudem waren viele Freunde und Familienmitglieder im Stadion wegen der Nähe zu Elmshorn“, sagt Behrens im Rückblick. „Es war einer der schönsten Tage in meiner bisherigen Karriere.“

Der Club in der Dauerkrise

Von schönen Tagen ist Behrens, mittlerweile 29 und noch immer Kapitän des 1. FC Nürnberg, vor dem Wiedersehen mit Holstein Kiel (So., 13.30 Uhr, im KN-Liveticker) weit entfernt. Auf den Aufstieg folgte der direkte Wiederabstieg – und eine sportliche Misere im Unterhaus, die den Traditionsverein aus dem Frankenland aktuell auf den Relegationsplatz 16 hat fallen lassen.

„Wir stecken in einer schwierigen Phase, das muss man so sehen. Wenn du so einen Negativ-Lauf hast, ist es immer schwer“, sagt Behrens angesichts von zuletzt acht Spielen ohne Sieg. „Aber wir sind höchst motiviert, da jetzt herauszukommen.“

Nur: Wie soll das gelingen? Der „Club“ in der Krise. Genauer: in der Dauerkrise. Im Frühjahr 2019 mussten Ex-KSV-Sportchef Andreas Bornemann und Aufstiegstrainer Michael Köllner gehen, Interimscoach Boris Schommers konnte den Abstieg nicht verhindern und verließ den Verein ebenfalls.

Mit Keller im Keller

Im Sommer übernahm Damir Canadi. Doch auch der Österreicher ist wieder Geschichte. Im November installierte der FCN Jens Keller. Seine Ausbeute: ein Punkt im Derby gegen die SpVgg Greuther Fürth, zwei Niederlagen. Der Valznerweiher brodelt.

„Er hat die Mannschaft in einer schwierigen Situation übernommen“, sagt Behrens, seit 2015 in Nürnberg, über Keller. „Es braucht einfach seine Zeit.“ Zeit, die der FCN aber nicht hat. Es müssen Ergebnisse her – auch, um Ruhe ins Umfeld zu bringen. Der treue Anhang hat genug von den Auftritten der Mannschaft.

„Die Stimmung ist nicht die beste bei den Fans, das kann man verstehen. Aber Pfiffe helfen uns nicht“, sagt Behrens, der auf sich rasch drehenden Wind im Heimspiel gegen Holstein hofft: „Ich habe das Nürnberger Publikum als kritisches, aber schnell zu begeisterndes Publikum kennengelernt. Wir müssen die Fans im Spiel schnell auf unsere Seite ziehen.“

"Panik ist kein guter Ratgeber"

Der Haken an der Sache: Im Max-Morlock-Stadion ist der „Club“ noch schlechter als in der Fremde unterwegs: nur ein Sieg aus sieben Spielen. Und die KSV kommt als drittbeste Auswärtsmannschaft nach Franken. Behrens sagt anerkennend: „ Holstein ist momentan sehr stabil und tritt mit Selbstvertrauen auf. Sie haben bei uns eigentlich nichts zu verlieren. Wir müssen deshalb von Anfang an dagegenhalten.“

Es ist ein wenig das Prinzip Hoffnung. Gepaart mit dem Blick nach vorn. Es nützt halt nichts. „Ich versuche das, was bisher war, auszublenden“, sagt Behrens. „Es bringt nichts, zu viel zurückzuschauen.“ Nicht auf die jüngeren Nürnberger Chaostage, nicht auf verblassende Höhepunkte wie sein Spiel, damals in Kiel. Wichtig ist jetzt. Denn die Tabelle lügt nicht. „Die Situation ist bedrohlich“, sagt Behrens, „aber Panik ist kein guter Ratgeber.“

