„Die Jungs haben mich toll aufgenommen, es herrscht hier eine angenehme Stimmung“, sagte der 29-jährige Däne, der ablösefrei vom polnischen Erstligisten Piast Gliwice an die Förde wechselte und Holstein auf der Linksverteidigerposition verstärken soll. „Super, dass es sofort wieder losgeht. Ich mag es, wenn es auf dem Trainingsplatz zur Sache geht.“ Das tat es – mit der nötigen Freude an der Arbeit. „Wir waren alle hochmotiviert und voller Spaß“, sagte KSV-Kapitän Hauke Wahl.

Bereits vorgestern und gestern hatte die KSV den Betrieb mit den obligatorischen zwei Corona-Tests vor dem Trainingsauftakt wieder aufgenommen. Diese förderten ausschließlich negative Ergebnisse zu Tage. In der ersten Einheit am Dienstagnachmittag waren alle Mann an Bord, Noah Awuku (Aufbau nach Achillessehnenriss) und Aleksandar Ignjovski (leichte muskuläre Probleme) trainierten individuell.

Nach dem Aufgalopp stehen die kommenden Tage ganz im Zeichen der Vorbereitung auf das Heimspiel gegen den VfL Osnabrück am Sonntag (13.30 Uhr/Liveticker auf KN-Online).