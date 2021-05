Kiel

Was sich lange angedeutet hatte, ist nun Gewissheit: Jae-Sung Lee wird seinen auslaufenden Vertrag bei Holstein Kiel nach dem Verpassen des Bundesliga-Aufstiegs nicht verlängern. Und mit Jannik Dehm geht ein weiterer Hochkaräter ablösefrei. Da Janni Serra zudem zu Arminia Bielefeld wechselt, geht die KSV also ohne drei langjährige Leistungsträger in die neue Saison.

"Lee und Serra werden den Verein verlassen. Lediglich ein Aufstieg hätte uns bei Lee eine kleine Chance für eine Verlängerung des Vertrages gegeben. Auch Jannik Dehm wird uns verlassen", sagte Holsteins Sportchef Uwe Stöver am Sonntag, einen Tag nach dem 1:5 im Relegations-Rückspiel gegen den 1. FC Köln. Wo Lee und Dehm nun anheuern werden, ist noch unbekannt.

Alle drei - Lee, Dehm, Serra - hatten im Sommer 2018 bei den Störchen angeheuert, waren jeweils mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet. Alle drei wurden zu Stammspielern, konstanten Leistungsträgern - nun gehen alle drei, ohne dem Verein einen Cent Ablöse in die durch den Nichtaufstieg ohnehin nicht sonderlich gefüllten Kassen zu spülen.

Unterdessen kehren nun etliche Leihspieler zu Holstein zurück: Makana Baku, Daniel Hanslik, Lion Lauberbach, Timon Weiner, David Atanga und Philipp Sander sind ab sofort wieder Teil des Störche-Kaders. Wer von Ihnen tatsächlich eine Zukunft im Verein an, wird sich zeitnah klären. "Mit den Leihspielern werden wird in dieser Woche sprechen", sagte Stöver.