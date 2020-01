Irres Bayern-Gerücht um Lion Lauberbach

Kiel

Einen Tag nach der Zwei-Tore-Gala von Lion Lauberbach im finalen Testspiel der Störche gegen den FC Flora Tallinn (3:2) schießen plötzlich die Spekulationen ins Kraut: Wie die "Bild" erfahren haben will, beschäftigt sich der FC Bayern München mit einem Transfer des 21-Jährigen.

Demnach habe das Gesamtpaket aus Dynamik und Schnelligkeit die Münchner Scouts und Klub-Bosse überzeugt. Der deutsche Rekordmeister sei an einer sofortigen Leihe samt Kaufoption oder an einer festen Verpflichtung im Sommer für 1,5 bis zwei Millionen Euro interessiert.

Ein Gerücht, das absurd klingt. Und offenbar auch absurd ist: Nach Informationen von KN-online ist an dem Thema nichts dran. Auf Nachfrage wollte sich Holstein Kiel aber nicht zum angeblichen Bayern-Interesse an Lauberbach äußern.

Lauberbach wartet in Kiel noch auf seinen Durchbruch, hat in den vergangenen Wochen aber aufsteigende Form gezeigt und könnte am Mittwoch gegen Darmstadt 98 (20.30 Uhr) von Beginn an auflaufen, sollte der etatmäßige Mittelstürmer Janni Serra ausfallen.

