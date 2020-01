Der Fußball-Zweitligist Holstein Kiel fliegt am Freitagnachmittag in Spanien ein. Acht Tage Trainingslager in Oliva Nova stehen dann auf dem Programm. Der KN-Sportbuzzer war allerdings schon am Tag zuvor vor Ort und zeigt im Video, wo die Störche untergebracht sind und wo sie trainieren.