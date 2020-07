Kiel

Die KSV wird in der Saison 2020/21 keineswegs 2,5 Millionen Euro mehr kassieren als in der abgelaufenen Spielzeit, wie wir berichteten – sondern sogar weniger. Im voraussichtlichen Auszahlungsbetrag, den der „Kicker“ nannte, ist bereits eine Hochrechnung für die Nachwuchssäule enthalten, für die das Magazin einen Mittelwert aus den Beträgen der vergangenen drei Spielzeiten gebildet hat. Gemeinsam mit den drei anderen Säulen „Bestand“, „Wettbewerb“ und „Nachhaltigkeit“ bildet diese Säule die Gesamtheit der nationalen Vermarktungserlöse. In der Saison 2019/20 etwa kassierte die KSV aus der von den gesamten nationalen Medienerlösen zwei Prozent ausmachenden Nachwuchsförderung rund 1,7 Millionen Euro – durch die vielen Einsätze von U23-Profis wie Emmanuel Iyoha, Salih Özcan, Phil Neumann und Janni Serra. Statt der von uns fälschlicherweise angegebenen 9,5 Millionen Euro belief sich das TV-Geld für die KSV „insgesamt auf 12,3 Millionen Euro“, stellte Wolfgang Schwenke, kaufmännischer Geschäftsführer der KSV, klar.

Anteil aus Nachwuchsförderung noch nicht absehbar

Da sich das Geld aus der Nachwuchssäule erst nach Saisonende über die Einsatzminuten berechnet, ist der Kieler Anteil für die kommende Spielzeit noch nicht absehbar. Schwenke rechnet aktuell mit rund 500000 Euro aus dem U23-Topf, was zu einer Planung von etwa 11,4 Millionen Euro an Vermarktungserlösen für die KSV führt. „Mit mehr zu kalkulieren, wäre unseriös angesichts der veränderten Kadersituation“, sagte Schwenke. „Denn wir haben einige U23-Stammspieler abgegeben, und andere sind diesem Bereich entwachsen.“ Iyoha (1962 Einsatzminuten) und Özcan (2337) stehen nicht mehr bei der KSV unter Vertrag, Finn Porath (902) und Dominik Reimann (810) haben vor dem 1. Juli dieses Jahres ihren 23. Geburtstag gefeiert.

Unter den fünf bereits feststehenden Neuzugängen ist kein U23-Profi; im aktuellen, 29 Profis umfassenden Holstein-Kader stehen inklusive der zurückgekehrten Leih-Spieler, Jung-Profi Jonas Sterner und Philipp Sander, der noch verliehen werden soll, insgesamt neun U23-Spieler.

Vor Corona sollte Holstein mehr als 13 Millionen Euro erhalten

Eines ist klar: Holstein kämpft im Zuge der Coronavirus-Pandemie durchaus mit finanziellen Verlusten. Die vergangene Saison wird voraussichtlich mit einer negativen Bilanz abgeschlossen, erklärte Schwenke – auch durch die großen Investitionen im infrastrukturellen Bereich in Projensdorf. Zudem bedeutet jedes Geister-Heimspiel Einnahmeverluste in Höhe von 150000 bis 200000 Euro. Ob, wann und wie Fans in die Stadien zurückkehren können, soll am Dienstag in einer virtuellen außerordentlichen Mitgliederversammlung der 36 Profiklubs beschlossen werden.

Und auch in Sachen TV-Geld bedeutet Corona einen Einschnitt: Vor dem Ausbruch war für die KSV für die Saison 2020/21 ein Betrag von 13,3 Millionen Euro ohne Nachwuchssäule eingepreist, durch die Auswirkungen der Pandemie erhalten alle Profiklubs 15 bis 20 Prozent weniger des ursprünglich kolportierten Geldes.

