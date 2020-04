Als Rudi Völler einmal in Kiel auflief

Kiel

Das Holstein-Stadion ist rappelvoll an diesem Pfingstmontag im Jahr 1994. An Holstein Kiel kann das jedenfalls nicht liegen: Die Oberliga-Saison ist bereits beendet. Im Schnitt verirrten sich in der zurückliegenden Spielzeit 1993/94 907 Zuschauer zu den Heimspielen der KSV. Aber an diesem 23. Mai ist alles anders. Vor allem, weil hier nicht die Störche auflaufen. Sondern die deutsche Fußball-Nationalmannschaft.

Bundestrainer Berti Vogts bereitet die DFB-Elf gerade im nahen Malente auf die Weltmeisterschaft 1994 in den USA vor. Da liegt ein Test in der Umgebung auf der Hand. Der Gegner: Eine U21-Landesauswahl des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes.

Eine Weltauswahl für zehn Mark Eintritt

Für zehn Mark Eintritt gibt es eine kleine Weltauswahl zu sehen. Vogts schickt Jürgen Klinsmann aufs Feld, Andy Brehme, Schütze des goldenen WM-Tores von 1990, den ehemaligen Weltfußballer Lothar Matthäus, im Tor steht Oliver Kahn. "Icke" Häßler ist dabei, Matthias Sammer, Stefan Effenberg, Karl-Heinz Riedle. Und Diego Maradonas persönlicher Albtraum Guido Buchwald.

Vor dem Anpfiff gibt es warmen Applaus, vereinzelt gibt es Pfiffe - vor allem für den Block der Spieler von Bayern München. Einer aber wird vom gesamten Stadion frenetisch gefeiert und vom Stadionsprecher passend als "Publikumsliebling" vorgestellt: Rudi Völler. " Rudi, Rudi"-Sprechchöre hallen zum Westring hinüber.

Völler ist damals bereits 34 Jahre alt. Zwei Jahre zuvor, nach der Europameisterschaft 1992, war er eigentlich zurückgetreten. Vogts aber kann ihn kurz vor der WM 1994 zum Comeback überreden. Und so wird das Spiel in Kiel tatsächlich sein erstes im DFB-Trikot seit langer Zeit.

"Tante Käthe" zahlt hochklassig zurück

Die Fans feiern ihn. Und "Tante Käthe" zahlt hochklassig zurück. Zum standesgemäßen 6:0-Sieg der Nationalmannschaft steuert Völler, damals in Diensten von Olympique Marseille, ein schönes Freistoßtor bei.

In den USA läuft es dann weniger gut. Wobei Völler noch zu den Besten in einer schwachen und überalterten DFB-Elf gehört. Im Achtelfinale lässt ihn Vogts endlich von Beginn an von der Kette - und Völler schießt Deutschland mit zwei Toren und einer Vorlage gegen Belgien praktisch im Alleingang ins Viertelfinale.

Da ist allerdings endgültig Schluss. 1:2 gegen Bulgarien. Völlers letztes Spiel für Deutschland. Nach einem Kurz-Comeback, das in Kiel seinen Lauf genommen hat.

