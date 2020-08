Amsterdam

Ajax Amsterdam ist kein Fußballverein. Ajax ist ein Mythos. Cruyff, Neeskens, van Basten, zuletzt de Jong oder de Ligt – dieser Klub brachte und bringt nicht nur große Spieler heraus. Er schafft Legenden. Und ist selbst längst eine geworden. Am Dienstag um 14 Uhr trifft Holstein Kiel in Amsterdam auf den niederländischen Rekordmeister. Ein Härtetest mit Glamour-Faktor.

„Wir wollen insgesamt ein gutes Spiel gegen ein europäisches Top-Team machen“, sagt Holstein-Coach Ole Werner im Vorfeld der dritten Prüfung der Vorbereitung nach den Spielen gegen St. Pauli (2:1) und den VfL Wolfsburg (0:2). „Wir wollen gegen den Ball kompakt und aggressiv verteidigen, mit Ball von Beginn an mutig spielen und unsere Chance suchen.“

Das Spiel wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Nicht einmal Medienvertreter sind zugelassen. Amsterdam schirmt sich ab. Möglicherweise auch in Reaktion auf steigende Corona-Fallzahlen in der Stadt und im Umland.

Den Klub selbst behindert das aber kaum in seiner Vorbereitung: Bis zum Wochenende war Ajax im Trainingslager in Österreich, schlug dort unter anderem Red Bull Salzburg klar mit 4:1. Die Mannschaft um Donny van de Beek und Altstar Klaas-Jan Huntelaar, betreut von Trainer Erik ten Hag, der lange Zeit beim FC Bayern als Kovac-Nachfolger gehandelt wurde, ist in guter Frühform – vielleicht auch beflügelt durch die Qualifikation für die Champions-League-Gruppenphase, die seit dem Ausscheiden von Olympique Lyon im Halbfinale gegen die Bayern perfekt ist.

Ziyech ist Ajax ' nächster Millionenseller

2019 war dort auch für Ajax erst im Halbfinale Schluss, als man sich in letzter Sekunde die Endspielteilnahme von Tottenham entreißen ließ. Danach verließen Frenkie de Jong und Matthijs de Ligt den Klub, in diesem Sommer ist mit Hakim Ziyech (für 40 Millionen Euro zu Chelsea) der nächste Leistungsträger gegangen.

Kein Problem für Ajax. Denn hier werden Stars gemacht – und zwar reihenweise. Die nächsten sind schon wieder in Produktion. Holstein wird sich heute ein Bild von ihnen machen können.

