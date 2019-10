Holstein Kiel spielt 1:1-Unentschieden

Wolfsburg

Dieser Test brachte neues Selbstvertrauen in die Reihen des im Sinkflug befindlichen Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Am Donnerstagnachmittag lieferten die Störche eine couragierte Leistung ab und eroberten ein 1:1 (1:0) beim Bundesliga-Zweiten und in Liga eins noch ungeschlagenen VfL Wolfsburg.

Die wichtigste Erkenntnis für die Nordlichter von der Förde bei der Freundschafts-Revanche für die Niederlagen in den Aufstiegsspielen 2018: auf den zweiten KSV-Anzug ist Verlass.

Auch die Niedersachsen hatten zwar nicht ihre Erstliga-Startformation der vergangenen Wochen auf den Trainingsplatz direkt vor der Arena geschickt. Doch die Bundesliga-Routine der ersten elf Wölfe betrug immerhin noch 774 Einsätze. Und mit William, Yunus Malli sowie John Anthony Brooks waren drei Akteure dabei, die im Mai 2018 in der Relegation gegen die Störche den Abstieg aus dem Fußball-Oberhaus vermieden hatten.

Bei den Gästen aus dem Norden, bei denen Interimstrainer Ole Werner mehrheitlich Akteure ins Rennen schickten, die zuletzt weniger Spielanteile bekommen hatten, stand dagegen die Doppel-0: Weder Relegations- noch Erstligaerfahrung konnten die Störche in die Waagschale werfen. Dies aber änderte nichts an einem starken Auftritt der Kieler, die dem Europa-League-Teilnehmer im ersten Durchgang gehörig Paroli boten.

Holstein-Defensive lässt wenig zu

Der Defensivverbund um Kapitän Stefan Thesker räumte gut ab, ließ lediglich zwei Schusschancen von Malli (6., 44.) zu. Auf der Gegenseite kamen nach schnellem Umschaltspiel zunächst der Ex-Wolfsburger Daniel Hanslik (10.), dann Finn Porath (18.) zu Möglichkeiten. Dessen Kracher parierte im VfL-Kasten Phillip Menzel, Sohn des THW Kiel-Betreuers Michael.

Als der quirlige Holstein-Flügel Salim Khelifi im Wolfsburger Strafraum nach Otavio-Grätsche zu Fall kam, entschied Schiedsrichter Franz Bokop auf Strafstoß. Der Gefoulte ließ sich nicht lange bitten und verwandelte den Elfmeter zur 1:0-Führung (24.).

Sehr zur Freude der drei vor Ort befindlichen Aufsichtsräte Stefan Tholund, Hermann Langness und Walter Jonat. Am Tag zuvor bei der offiziellen Vorstellung des neuen Sportchefs Uwe Stöver im heimischen Projensdorf hatten sowohl Präsidium als auch Aufsichtsrat in Gänze durch Abwesenheit geglänzt …

Nach dem Seitenwechsel drückten die Wolfsburger zumindest kurzzeitig etwas kräftiger auf das Gaspedal. Felix Klaus (54.) hatte den Ausgleich vor Augen, scheiterte aber im Eins-gegen-Eins-Duell an Holstein-Keeper Dominik Reimann. Dann allerdings überlief Luca Horn den KSV-Einwechselspieler Tobias Fleckstein auf der linken Bahn und passte scharf nach innen. VfL-Joker Mamoudou Karamoke (73.) staubte zum 1:1-Ausgleich ab. Pech hatte in der 80. Minute Holstein-Mittelfeldantreiber Alexander Mühling, der das 2:1 aus aussichtsreicher Position liegen ließ.

VfL Wolfsburg: Menzel (46. Kasten) – William (46. Heuer), Bruma (46. Knoche), Brooks (71. Hamadi), Otavio (46. Horn) – Rexhbecaj, Gerhardt – Malli – Klaus, Azzaoui, Victor (63. Karamoko).

Holstein Kiel: Reimann – Todorovic (46. Fleckstein), Neumann, Thesker, Seo – Sander (61. Wahl) – Khelifi (61. Atanga), Porath (61. Mühling), Eberwein (76. Pernot), Hanslik – Lauberbach (76. Sterner).

Schiedsrichter: Franz Bokop ( Vechta) – Tore: 0:1 Khelifi (24./Foulelfmeter), 1:1 Karamoko (73.) – Zuschauer: 200.

DER LIVETICKER ZUM NACHLESEN