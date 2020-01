Holstein Kiel gewinnt mit 3:2

Neuer Platz, altbekannte Gesichter: Holstein Kiel hat am Dienstag erstmals den neuen Rasenplatz auf dem Trainingsgelände in Projensdorf nutzen können. In der ersten Einheit nach der Rückkehr aus dem Trainingslager waren auch die zuletzt erkrankten Jae-Sung Lee und Young-Jae Seo dabei.