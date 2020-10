Kiel

Einsatzzeit, so hatte es Ole Werner im Vorfeld angekündigt, wolle er seinen Spielern aus der zweiten Reihe verschaffen - und das tat er auch. Stefan Thesker, zuletzt mit einem Mittelhandbruch auf Eis, lief über die vollen 90 Minuten auf. Neuzugang Joshua Mees kam eine Halbzeit lang zum Zug - und Benjamin Girth startete auf der ungewohnten Achter-Position im Mittelfeld. Experimente, wie man sie in der Länderspielpause wagen kann. Negativ: Am Ende stand eine 0:1-Pleite gegen den Ligakonkurrenten FC St. Pauli. Positiv indes: Keiner hat sich verletzt.

"Es sind alle heil rausgekommen", sagte Werner nach der " Regenschlacht" bei unwirtlichen Bedingungen auf dem Projensdorfer Trainingsplatz, auf dem Daniel-Kofi Kyereh in der 66. Minute zum Hamburger Siegtreffer einnetzte. Vorausgegangen war allerdings ein nicht geahndetes Foul an Jannik Dehm, den Kyereh mit strafbarem Armeinsatz abschüttelte, Ioannis Gelios umkurvte und überlegt einschob. "Klares Foul!", schimpfte Werner vom Seitenrand. Aber es nützte nichts: Das Tor zählte.

Mehr Spielkontrolle nach Umstellung auf Dreierkette

Dabei hatte die KSV in der zweiten Hälfte eigentlich ein gutes Spiel gezeigt. Hatten die Störche im ersten Durchgang im bewährten 4-3-3 zu selten Zugriff im Zentrum, gelang das nach der Umstellung zum Seitenwechsel auf Dreierkette deutlich besser. "Das hat im Aufbau sehr gut funktioniert, wir hatten viel Spielkontrolle", sagte Werner. "Leider hat uns in den entscheidenden Momenten ein Abnehmer im Zentrum gefehlt." Die aussichtsreichsten Chancen vergaben Finn Porath (51./87.) und Niklas Hauptmann (58).

In der ersten Halbzeit waren die Gäste, ebenfalls aus einer Dreierkette heraus, feldüberlegen, hatten das Mittelfeld im Griff und Kontrolle über die zweiten Bälle. Holstein konnte die Paulianer aus der neuformierten Viererkette um Phil Neumann, Simon Lorenz, Thesker und Dehm, der erneut als Linksverteidiger spielte, zwar weitgehend solide abverteidigen. Ab der Mittellinie war dem Kieler Spiel aber der Stecker gezogen.

Störche haben jetzt drei Tage drei

Das wurde nach den taktischen Anpassungen und der Hereinnahme frischer Kräfte wie Janni Serra oder Niklas Hauptmann besser. Unterm Strich stand trotzdem eine Niederlage - wenn auch verschmerzbar für den Tabellenführer von der Förde. "Ich bin mit dem Mannschaftlichen total zufrieden", sagte Werner. "Natürlich willst du auch so ein Spiel gewinnen. Dafür haben wir aber zu selten klare Chancen gehabt. Das ist der Hauptkritikpunkt. Ansonsten nehme ich viel Positives mit."

Die Störche können nun erst einmal verschnaufen. Drei freie Tage, ehe es am Montag mit der Vorbereitung auf die Würzburger Kickers (So., 18. Oktober) weitergeht.

Holstein Kiel: Gelios - Neumann (46. Ignjovski), Lorenz, Thesker, Dehm (75. Komenda) - Arslan, Porath, Girth - Atanga (46. Hauptmann), Lauberbach, Mees (46. Serra).

FC St. Pauli: Himmelmann - Avevor, Knoll (78. Schütt), Senger - Zander (59. Jessen), Becker, Zalazar, Dittgen (74. Buballa) - Kyereh - Lankford (78. Coordes), Makienok (74. Tashchy).

