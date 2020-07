Es hatte sich angedeutet, jetzt ist es perfekt: Timon Weiner wechselt auf Leihbasis von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel in die Dritte Liga zum 1. FC Magdeburg. Der 21 Jahre alte Keeper schließt sich dem FCM gleich für zwei Jahre an - vorher wurde sein Vertrag an der Förde bis 2023 verlängert.