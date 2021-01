Beim 1:0-Heimsieg am 12. Spieltag in der 2. Bundesliga gegen den 1. FC Nürnberg gelang KSV-Akteur Fin Bartels mit einem Traumtor der Siegtreffer in der 80. Spielminute. Die Sportschau hat den Treffer des 33-jährigen Routiniers für die Abstimmung zum "Tor des Monats" Dezember nominiert.