Trainer-Alarm bei Holstein Kiel: Marcel Rapp und Dirk Bremser haben Corona

Kiel

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel muss am Sonntag (13.30 Uhr/Liveticker auf KN-online) im Heimspiel gegen den FC Ingolstadt auf seinen Chefcoach Marcel Rapp sowie dessen Assistenten Dirk Bremser (beide Covid-19-Infektion) verzichten. Als Interimstrainer gegen die Oberbayern fungiert Fabian Boll.

Diese Personalien wurden am Freitag auf der virtuellen Spieltags-Pressekonferenz der KSV bekannt. Die Namen der weiteren vier offiziell gemeldeten Corona-Fälle aus dem Kreis der Störche blieben derweil geheim.

Für Rapp und die KSV kommt die Zwangspause zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Die Störche sind im Heimspiel gegen Tabellenschlusslicht Ingolstadt zum Siegen verdammt, wollen sie die Distanz zu den letzten drei Plätzen wahren.

Nach dem 2:3 bei Hansa Rostock am vergangenen Spieltag war Trainer Rapp aufgrund personeller Entscheidungen in die Kritik geraten. So sorgten die Nominierungen von Patrick Erras im zentralen defensiven Mittelfeld sowie des 19-jährigen Startelf-Debütanten Nico Carrera rechts in der Dreier-Kette für wenig Stabilität in der Defensive. Nun muss Rapp sein Team vom heimischen Fernseher mittels Handyverbindung zu Co-Trainer Fabian Boll coachen.

Fabian Bolls Premiere als Interimscoach endete mit 2:0-Heimsieg

Der ehemalige St. Paulianer Boll war am 18. Juni 2020 schon einmal in die Rolle des Übergangs-Chefs an der Seitenlinie geschlüpft. Und dies durchaus erfolgreich. In Abwesenheit von Ex-Coach Ole Werner, der sich nach dem Tod seines Vaters eine kurze Auszeit genommen hatte, siegten die Kieler im Holstein-Stadion mit 2:0 gegen den späteren Absteiger Dynamo Dresden und übersprangen mit diesem Dreier die 40-Punkte-Marke.

Und auch an diesem Sonntag ist das sportliche Ziel des 42-jährigen A-Lizenzinhabers klar definiert: Bei aktuell nur vier Zählern Vorsprung auf Relegationsrang 16 ist gegen das abgeschlagene Zweitliga-Schlusslicht von der Donau Heimerfolg Nummer sechs Pflicht.